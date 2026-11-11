https://1prime.ru/20261111/mosbirzha-875094745.html
Российский рынок акций вырос в начале утренних торгов
Российский рынок акций вырос в начале утренних торгов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в начале утренних торгов
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды повышается на 0,16%, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:15+0300
2026-11-11T08:15+0300
2026-11-11T08:15+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды повышается на 0,16%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск растет на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 2 448,19 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
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рынок, акции, торги, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций вырос в начале утренних торгов
Индекс Мосбиржи вырос на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 2448,19 пункта
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды повышается на 0,16%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск растет на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 2 448,19 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.