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"Поддержали рублевые активы": юань снизился после четырех дней роста

"Поддержали рублевые активы": юань снизился после четырех дней роста - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Поддержали рублевые активы": юань снизился после четырех дней роста

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду снизился после предыдущего четырехдневного роста, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду снизился после предыдущего четырехдневного роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 12,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,34-12,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,74 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели снижался, корректируясь после четырех подряд сессий роста. Курс направлялся к уровню 12,35 рубля за юань. "Перспектива продолжения мирных переговоров по Украине и анонс скорой встречи американских переговорщиков с президентов РФ Владимиром Путиным поддержали рублевые активы. Кроме того, стоимость нефти сегодня корректировалась вверх. Повышение объема покупок валюты по бюджетному правилу в целом уже отражено в курсе", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.06 мск росла на 2,1% - до 93,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,7% - до 102,9 пункта. Минфин продолжил размещать офз По итогам пяти прошедших в октябре-ноябре аукционных дней объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил 689,104 миллиарда рублей (по номиналу), а объем привлечения – 564,038 миллиарда, обеспечив на 23% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был установлен на уровне 2,45 триллиона рублей, оценивает Александр Ермак из ИК "Регион". "Для выполнения квартального плана привлечения Минфину на оставшихся аукционах необходимо размещать еженедельно ОФЗ на порядка 314,3 миллиарда рублей, что на 41,1% выше еженедельного объема по изначальному квартальному графику, который составлял 222,7 миллиарда рублей", - также оценил он. Прогнозы Цена на российскую нефть в октябре достигла рекорда с 2014 года, и учитывая временной лаг в два месяца, это обеспечит большой приток валюты на внутренний рынок от экспортеров в ближайшие недели, рассчитывает Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". "Полагаем, что в ближайшие недели курс юаня останется в диапазоне 12,0-12,5 рубля", - добавляет он. В курс сейчас закладываются высокие котировки нефти сентября-октября, поэтому рубль способен корректироваться вверх, отмечает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Высокая ключевая ставка, которая вряд ли изменится до первого квартала 2027 года, тоже системно поддерживает рубль. Ожидаем, что разнонаправленные движения в области 81-83 рублей за доллар и 12,2-12,4 рубля за юань в ближайшие дни продолжатся", - добавляет он.

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рынок, россия, украина, сша, владимир путин, "бкс мир инвестиций", минфин, минфин рф