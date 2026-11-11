Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20261111/moshenniki-875100594.html
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей"
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей"
Мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы", самые популярные схемы связаны с поддельными сайтами-двойниками, фейковыми доставками и | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:39+0300
2026-11-11T10:39+0300
мошенничество
мошенники
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875100594.jpg?1794382763
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы", самые популярные схемы связаны с поддельными сайтами-двойниками, фейковыми доставками и "сказочными" скидками на сервисах объявлений, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Черная пятница" - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое раннее - 12 ноября. Щербаченко отметил, что аферисты особенно активизируются в период распродаж. "Первая схема - сайты-двойники магазинов с "суперскидками". Это копии известных маркетплейсов и брендов с ценами на 50-70% ниже рынка. Работают они на предоплате, а после оплаты такой "магазин" исчезает", - сказал эксперт. Он также отметил, что в период распродаж злоумышленники используют схему обмана с доставками: жертве звонит якобы курьер и под предлогом доставки просит продиктовать код из смс. Собеседник агентства напомнил, что настоящий курьер может попросить продиктовать код только при личной встрече, когда вручает посылку. "Третья схема - это сказочные скидки с рук. Продавец на сервисах объявлений предлагает нереальную скидку, купоны и настаивает на общении в стороннем мессенджере. Цель - увести с платформы и обмануть", - подчеркнул Щербаченко. Эксперт предупредил, что сейчас мошенники часто пользуются искусственным интеллектом, с помощью которого им удается создавать копии сайтов брендов, генерировать персонализированные письма, неотличимые от настоящих рассылок, а также снимать ролики с фейками популярных блогеров и артистов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мошенники
Мошенничество, МОШЕННИКИ
10:39 11.11.2026
 
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей"

Щербаченко: мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы", самые популярные схемы связаны с поддельными сайтами-двойниками, фейковыми доставками и "сказочными" скидками на сервисах объявлений, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Черная пятница" - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое раннее - 12 ноября. Щербаченко отметил, что аферисты особенно активизируются в период распродаж.
"Первая схема - сайты-двойники магазинов с "суперскидками". Это копии известных маркетплейсов и брендов с ценами на 50-70% ниже рынка. Работают они на предоплате, а после оплаты такой "магазин" исчезает", - сказал эксперт.
Он также отметил, что в период распродаж злоумышленники используют схему обмана с доставками: жертве звонит якобы курьер и под предлогом доставки просит продиктовать код из смс. Собеседник агентства напомнил, что настоящий курьер может попросить продиктовать код только при личной встрече, когда вручает посылку.
"Третья схема - это сказочные скидки с рук. Продавец на сервисах объявлений предлагает нереальную скидку, купоны и настаивает на общении в стороннем мессенджере. Цель - увести с платформы и обмануть", - подчеркнул Щербаченко.
Эксперт предупредил, что сейчас мошенники часто пользуются искусственным интеллектом, с помощью которого им удается создавать копии сайтов брендов, генерировать персонализированные письма, неотличимые от настоящих рассылок, а также снимать ролики с фейками популярных блогеров и артистов.
 
МошенничествоМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала