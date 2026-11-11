https://1prime.ru/20261111/moshenniki-875100594.html

Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей"

Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей" - 11.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей"

Мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы", самые популярные схемы связаны с поддельными сайтами-двойниками, фейковыми доставками и | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:39+0300

2026-11-11T10:39+0300

2026-11-11T10:39+0300

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы", самые популярные схемы связаны с поддельными сайтами-двойниками, фейковыми доставками и "сказочными" скидками на сервисах объявлений, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Черная пятница" - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое раннее - 12 ноября. Щербаченко отметил, что аферисты особенно активизируются в период распродаж. "Первая схема - сайты-двойники магазинов с "суперскидками". Это копии известных маркетплейсов и брендов с ценами на 50-70% ниже рынка. Работают они на предоплате, а после оплаты такой "магазин" исчезает", - сказал эксперт. Он также отметил, что в период распродаж злоумышленники используют схему обмана с доставками: жертве звонит якобы курьер и под предлогом доставки просит продиктовать код из смс. Собеседник агентства напомнил, что настоящий курьер может попросить продиктовать код только при личной встрече, когда вручает посылку. "Третья схема - это сказочные скидки с рук. Продавец на сервисах объявлений предлагает нереальную скидку, купоны и настаивает на общении в стороннем мессенджере. Цель - увести с платформы и обмануть", - подчеркнул Щербаченко. Эксперт предупредил, что сейчас мошенники часто пользуются искусственным интеллектом, с помощью которого им удается создавать копии сайтов брендов, генерировать персонализированные письма, неотличимые от настоящих рассылок, а также снимать ролики с фейками популярных блогеров и артистов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мошенники