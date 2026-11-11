https://1prime.ru/20261111/moshenniki-875100594.html
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей"
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей"
Мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы", самые популярные схемы связаны с поддельными сайтами-двойниками, фейковыми доставками и | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:39+0300
2026-11-11T10:39+0300
2026-11-11T10:39+0300
мошенничество
мошенники
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875100594.jpg?1794382763
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы", самые популярные схемы связаны с поддельными сайтами-двойниками, фейковыми доставками и "сказочными" скидками на сервисах объявлений, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Черная пятница" - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое раннее - 12 ноября. Щербаченко отметил, что аферисты особенно активизируются в период распродаж. "Первая схема - сайты-двойники магазинов с "суперскидками". Это копии известных маркетплейсов и брендов с ценами на 50-70% ниже рынка. Работают они на предоплате, а после оплаты такой "магазин" исчезает", - сказал эксперт. Он также отметил, что в период распродаж злоумышленники используют схему обмана с доставками: жертве звонит якобы курьер и под предлогом доставки просит продиктовать код из смс. Собеседник агентства напомнил, что настоящий курьер может попросить продиктовать код только при личной встрече, когда вручает посылку. "Третья схема - это сказочные скидки с рук. Продавец на сервисах объявлений предлагает нереальную скидку, купоны и настаивает на общении в стороннем мессенджере. Цель - увести с платформы и обмануть", - подчеркнул Щербаченко. Эксперт предупредил, что сейчас мошенники часто пользуются искусственным интеллектом, с помощью которого им удается создавать копии сайтов брендов, генерировать персонализированные письма, неотличимые от настоящих рассылок, а также снимать ролики с фейками популярных блогеров и артистов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенники
Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед "черной пятницей"
Щербаченко: мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы"
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники особенно активизируются в период распродаж и "черной пятницы", самые популярные схемы связаны с поддельными сайтами-двойниками, фейковыми доставками и "сказочными" скидками на сервисах объявлений, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Черная пятница" - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое раннее - 12 ноября. Щербаченко отметил, что аферисты особенно активизируются в период распродаж.
"Первая схема - сайты-двойники магазинов с "суперскидками". Это копии известных маркетплейсов и брендов с ценами на 50-70% ниже рынка. Работают они на предоплате, а после оплаты такой "магазин" исчезает", - сказал эксперт.
Он также отметил, что в период распродаж злоумышленники используют схему обмана с доставками: жертве звонит якобы курьер и под предлогом доставки просит продиктовать код из смс. Собеседник агентства напомнил, что настоящий курьер может попросить продиктовать код только при личной встрече, когда вручает посылку.
"Третья схема - это сказочные скидки с рук. Продавец на сервисах объявлений предлагает нереальную скидку, купоны и настаивает на общении в стороннем мессенджере. Цель - увести с платформы и обмануть", - подчеркнул Щербаченко.
Эксперт предупредил, что сейчас мошенники часто пользуются искусственным интеллектом, с помощью которого им удается создавать копии сайтов брендов, генерировать персонализированные письма, неотличимые от настоящих рассылок, а также снимать ролики с фейками популярных блогеров и артистов.