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На Ярославский вокзал в Москве обнаружили подозрительный предмет - 11.11.2026, ПРАЙМ
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На Ярославский вокзал в Москве обнаружили подозрительный предмет
На Ярославский вокзал в Москве обнаружили подозрительный предмет - 11.11.2026, ПРАЙМ
На Ярославский вокзал в Москве обнаружили подозрительный предмет
Кинологический расчет вызван на Ярославский вокзал в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:04+0300
2026-11-11T13:04+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Кинологический расчет вызван на Ярославский вокзал в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По предварительной информации, на Ярославском вокзале обнаружен подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что для проверки вызван кинолог с собакой.  
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
13:04 11.11.2026
 
На Ярославский вокзал в Москве обнаружили подозрительный предмет

На Ярославский вокзал в Москве вызвали кинолог из-за обнаружения подозрительного предмета

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Кинологический расчет вызван на Ярославский вокзал в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, на Ярославском вокзале обнаружен подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для проверки вызван кинолог с собакой.
 
 
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