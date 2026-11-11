https://1prime.ru/20261111/moskva-875110183.html

На Ярославский вокзал в Москве обнаружили подозрительный предмет

На Ярославский вокзал в Москве обнаружили подозрительный предмет - 11.11.2026, ПРАЙМ

На Ярославский вокзал в Москве обнаружили подозрительный предмет

Кинологический расчет вызван на Ярославский вокзал в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:04+0300

2026-11-11T13:04+0300

2026-11-11T13:04+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Кинологический расчет вызван на Ярославский вокзал в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По предварительной информации, на Ярославском вокзале обнаружен подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что для проверки вызван кинолог с собакой.

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