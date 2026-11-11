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В Москве появится первый в мире полностью беспилотный трамвайный маршрут
В Москве появится первый в мире полностью беспилотный трамвайный маршрут - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Москве появится первый в мире полностью беспилотный трамвайный маршрут
Столичный трамвайный маршрут № 10 к концу года станет первым в мире полностью беспилотным, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:23+0300
2026-11-11T13:23+0300
2026-11-11T13:23+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Столичный трамвайный маршрут № 10 к концу года станет первым в мире полностью беспилотным, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Первый в мире полностью беспилотный трамвайный маршрут появится в Москве уже до конца 2026 года. Им станет маршрут № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская"", - говорится в сообщении со ссылкой заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
По информации заммэра, сейчас маршрут № 10 обслуживают шесть трамваев, и до конца года все они будут работать в беспилотном режиме.
"Именно на маршруте № 10 впервые в мире запустили регулярное движение полностью беспилотного трамвая с пассажирами. По этому направлению уже создали высокоточную карту со всеми деталями. На всем маршруте и в самом транспорте установили специальные датчики технологии V2X, чтобы трамвай "общался" с окружающим пространством", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в сентябре 2025 года по этому маршруту мэр Москвы Сергей Собянин запустил первый в мире полностью беспилотный трамвай, который регулярно перевозит пассажиров, с учетом испытаний инновационный транспорт проехал уже свыше 72 тысяч километров, а москвичи совершили на нем уже более 170 тысяч поездок.
"Каждый рабочий день пассажиры совершают на 10-м маршруте около 4,5 тысячи поездок. Беспилотные технологии имеют огромный потенциал в части безопасности поездок и точности соблюдения расписания. В соответствии со стратегией развития городского транспорта, которую утвердил Сергей Собянин, до 2030 года около двух третей столичного парка трамваев станут беспилотными. А к 2035 году этот показатель вырастет до 90%", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
В Москве появится первый в мире полностью беспилотный трамвайный маршрут
Столичный трамвайный маршрут No 10 станет первым в мире полностью беспилотным
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Столичный трамвайный маршрут № 10 к концу года станет первым в мире полностью беспилотным, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Первый в мире полностью беспилотный трамвайный маршрут появится в Москве уже до конца 2026 года. Им станет маршрут № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская"", - говорится в сообщении со ссылкой заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
По информации заммэра, сейчас маршрут № 10 обслуживают шесть трамваев, и до конца года все они будут работать в беспилотном режиме.
"Именно на маршруте № 10 впервые в мире запустили регулярное движение полностью беспилотного трамвая с пассажирами. По этому направлению уже создали высокоточную карту со всеми деталями. На всем маршруте и в самом транспорте установили специальные датчики технологии V2X, чтобы трамвай "общался" с окружающим пространством", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в сентябре 2025 года по этому маршруту мэр Москвы Сергей Собянин запустил первый в мире полностью беспилотный трамвай, который регулярно перевозит пассажиров, с учетом испытаний инновационный транспорт проехал уже свыше 72 тысяч километров, а москвичи совершили на нем уже более 170 тысяч поездок.
"Каждый рабочий день пассажиры совершают на 10-м маршруте около 4,5 тысячи поездок. Беспилотные технологии имеют огромный потенциал в части безопасности поездок и точности соблюдения расписания. В соответствии со стратегией развития городского транспорта, которую утвердил Сергей Собянин, до 2030 года около двух третей столичного парка трамваев станут беспилотными. А к 2035 году этот показатель вырастет до 90%", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.