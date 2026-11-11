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МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков

МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков - 11.11.2026, ПРАЙМ

МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков

МТС и "Мегафон" предложили банкам заключить отдельный контракт с фиксированным объемом звонков и соответствующей маркировкой, однако банки не приняли такое... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:58+0300

2026-11-11T12:58+0300

2026-11-11T13:00+0300

финансы

технологии

банки

мегафон

минцифры

мтс

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. МТС и "Мегафон" предложили банкам заключить отдельный контракт с фиксированным объемом звонков и соответствующей маркировкой, однако банки не приняли такое предложение, говорится в совместном сообщении операторов, которое есть в распоряжении РИА Новости. В конце октября российские операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков до 13 ноября. "В ходе консультаций с участием Минцифры РФ финансовый сектор оценил годовой объем активности по борьбе с мошенничеством как менее 0,3% от общего количества телефонных обращений к клиентам. Исходя из этого, мы неоднократно предлагали выделить телефонную нумерацию, используемую для этих целей, в отдельный контракт с фиксированным справедливым объемом звонков и соответствующей маркировкой", - говорится в совместном пресс-релизе МТС и "Мегафона". "К сожалению, на данный момент эти наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора", - добавляют операторы. В "Мегафоне" уточнили, что для самого крупного банка по объему телефонной активности стоимость такого контракта составит порядка 3 миллионов рублей в год. Отмечается, что исходя из данных, которые финансовые организации обнародовали в ходе встреч с регуляторами, более 85% всех исходящих звонков от банков адресованы клиентам с целью взыскания просроченной кредитной задолженности. Так, в ряде случаев один абонент получает от пяти до десяти вызовов в день от коллекторских служб одной организации, при этом номера могут быть разными, но заказчиком выступает одно и то же лицо. В соответствии с действующим законодательством операторы связи обязаны показывать не только категорию звонящего, но и цель звонка, чтобы клиент понимал, с какой именно целью ему поступает вызов. "Мы понимаем опасения банковского сообщества относительно того, что маркировка "коллекторские услуги" может снизить качество дозвона до должников и увеличить их расходы, однако мы готовы предложить конструктивное пакетное решение для финансового сектора, которое исключит прямую зависимость роста затрат от объема звонков", - прокомментировали операторы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, банки, мегафон, минцифры, мтс