https://1prime.ru/20261111/mts-875109866.html
МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков
МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков - 11.11.2026, ПРАЙМ
МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков
МТС и "Мегафон" предложили банкам заключить отдельный контракт с фиксированным объемом звонков и соответствующей маркировкой, однако банки не приняли такое... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:58+0300
2026-11-11T12:58+0300
2026-11-11T13:00+0300
финансы
технологии
банки
мегафон
минцифры
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. МТС и "Мегафон" предложили банкам заключить отдельный контракт с фиксированным объемом звонков и соответствующей маркировкой, однако банки не приняли такое предложение, говорится в совместном сообщении операторов, которое есть в распоряжении РИА Новости. В конце октября российские операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков до 13 ноября. "В ходе консультаций с участием Минцифры РФ финансовый сектор оценил годовой объем активности по борьбе с мошенничеством как менее 0,3% от общего количества телефонных обращений к клиентам. Исходя из этого, мы неоднократно предлагали выделить телефонную нумерацию, используемую для этих целей, в отдельный контракт с фиксированным справедливым объемом звонков и соответствующей маркировкой", - говорится в совместном пресс-релизе МТС и "Мегафона". "К сожалению, на данный момент эти наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора", - добавляют операторы. В "Мегафоне" уточнили, что для самого крупного банка по объему телефонной активности стоимость такого контракта составит порядка 3 миллионов рублей в год. Отмечается, что исходя из данных, которые финансовые организации обнародовали в ходе встреч с регуляторами, более 85% всех исходящих звонков от банков адресованы клиентам с целью взыскания просроченной кредитной задолженности. Так, в ряде случаев один абонент получает от пяти до десяти вызовов в день от коллекторских служб одной организации, при этом номера могут быть разными, но заказчиком выступает одно и то же лицо. В соответствии с действующим законодательством операторы связи обязаны показывать не только категорию звонящего, но и цель звонка, чтобы клиент понимал, с какой именно целью ему поступает вызов. "Мы понимаем опасения банковского сообщества относительно того, что маркировка "коллекторские услуги" может снизить качество дозвона до должников и увеличить их расходы, однако мы готовы предложить конструктивное пакетное решение для финансового сектора, которое исключит прямую зависимость роста затрат от объема звонков", - прокомментировали операторы.
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финансы, технологии, банки, мегафон, минцифры, мтс
Финансы, Технологии, Банки, Мегафон, Минцифры, МТС
МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков
Банки не приняли предложение МТС и "Мегафона" по маркировке звонков
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. МТС и "Мегафон" предложили банкам заключить отдельный контракт с фиксированным объемом звонков и соответствующей маркировкой, однако банки не приняли такое предложение, говорится в совместном сообщении операторов, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В конце октября российские операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков до 13 ноября.
"В ходе консультаций с участием Минцифры РФ финансовый сектор оценил годовой объем активности по борьбе с мошенничеством как менее 0,3% от общего количества телефонных обращений к клиентам. Исходя из этого, мы неоднократно предлагали выделить телефонную нумерацию, используемую для этих целей, в отдельный контракт с фиксированным справедливым объемом звонков и соответствующей маркировкой", - говорится в совместном пресс-релизе МТС и "Мегафона".
"К сожалению, на данный момент эти наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора", - добавляют операторы.
В "Мегафоне" уточнили, что для самого крупного банка по объему телефонной активности стоимость такого контракта составит порядка 3 миллионов рублей в год.
Отмечается, что исходя из данных, которые финансовые организации обнародовали в ходе встреч с регуляторами, более 85% всех исходящих звонков от банков адресованы клиентам с целью взыскания просроченной кредитной задолженности.
Так, в ряде случаев один абонент получает от пяти до десяти вызовов в день от коллекторских служб одной организации, при этом номера могут быть разными, но заказчиком выступает одно и то же лицо. В соответствии с действующим законодательством операторы связи обязаны показывать не только категорию звонящего, но и цель звонка, чтобы клиент понимал, с какой именно целью ему поступает вызов.
"Мы понимаем опасения банковского сообщества относительно того, что маркировка "коллекторские услуги" может снизить качество дозвона до должников и увеличить их расходы, однако мы готовы предложить конструктивное пакетное решение для финансового сектора, которое исключит прямую зависимость роста затрат от объема звонков", - прокомментировали операторы.