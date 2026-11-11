Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/mts-875109866.html
МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков
МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков - 11.11.2026, ПРАЙМ
МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков
МТС и "Мегафон" предложили банкам заключить отдельный контракт с фиксированным объемом звонков и соответствующей маркировкой, однако банки не приняли такое... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:58+0300
2026-11-11T13:00+0300
финансы
технологии
банки
мегафон
минцифры
мтс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875109866.jpg?1794391243
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. МТС и "Мегафон" предложили банкам заключить отдельный контракт с фиксированным объемом звонков и соответствующей маркировкой, однако банки не приняли такое предложение, говорится в совместном сообщении операторов, которое есть в распоряжении РИА Новости. В конце октября российские операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков до 13 ноября. "В ходе консультаций с участием Минцифры РФ финансовый сектор оценил годовой объем активности по борьбе с мошенничеством как менее 0,3% от общего количества телефонных обращений к клиентам. Исходя из этого, мы неоднократно предлагали выделить телефонную нумерацию, используемую для этих целей, в отдельный контракт с фиксированным справедливым объемом звонков и соответствующей маркировкой", - говорится в совместном пресс-релизе МТС и "Мегафона". "К сожалению, на данный момент эти наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора", - добавляют операторы. В "Мегафоне" уточнили, что для самого крупного банка по объему телефонной активности стоимость такого контракта составит порядка 3 миллионов рублей в год. Отмечается, что исходя из данных, которые финансовые организации обнародовали в ходе встреч с регуляторами, более 85% всех исходящих звонков от банков адресованы клиентам с целью взыскания просроченной кредитной задолженности. Так, в ряде случаев один абонент получает от пяти до десяти вызовов в день от коллекторских служб одной организации, при этом номера могут быть разными, но заказчиком выступает одно и то же лицо. В соответствии с действующим законодательством операторы связи обязаны показывать не только категорию звонящего, но и цель звонка, чтобы клиент понимал, с какой именно целью ему поступает вызов. "Мы понимаем опасения банковского сообщества относительно того, что маркировка "коллекторские услуги" может снизить качество дозвона до должников и увеличить их расходы, однако мы готовы предложить конструктивное пакетное решение для финансового сектора, которое исключит прямую зависимость роста затрат от объема звонков", - прокомментировали операторы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, банки, мегафон, минцифры, мтс
Финансы, Технологии, Банки, Мегафон, Минцифры, МТС
12:58 11.11.2026 (обновлено: 13:00 11.11.2026)
 
МТС и "Мегафон" направили банкам предложение по маркировке звонков

Банки не приняли предложение МТС и "Мегафона" по маркировке звонков

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. МТС и "Мегафон" предложили банкам заключить отдельный контракт с фиксированным объемом звонков и соответствующей маркировкой, однако банки не приняли такое предложение, говорится в совместном сообщении операторов, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В конце октября российские операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков банков до 13 ноября.
"В ходе консультаций с участием Минцифры РФ финансовый сектор оценил годовой объем активности по борьбе с мошенничеством как менее 0,3% от общего количества телефонных обращений к клиентам. Исходя из этого, мы неоднократно предлагали выделить телефонную нумерацию, используемую для этих целей, в отдельный контракт с фиксированным справедливым объемом звонков и соответствующей маркировкой", - говорится в совместном пресс-релизе МТС и "Мегафона".
"К сожалению, на данный момент эти наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора", - добавляют операторы.
В "Мегафоне" уточнили, что для самого крупного банка по объему телефонной активности стоимость такого контракта составит порядка 3 миллионов рублей в год.
Отмечается, что исходя из данных, которые финансовые организации обнародовали в ходе встреч с регуляторами, более 85% всех исходящих звонков от банков адресованы клиентам с целью взыскания просроченной кредитной задолженности.
Так, в ряде случаев один абонент получает от пяти до десяти вызовов в день от коллекторских служб одной организации, при этом номера могут быть разными, но заказчиком выступает одно и то же лицо. В соответствии с действующим законодательством операторы связи обязаны показывать не только категорию звонящего, но и цель звонка, чтобы клиент понимал, с какой именно целью ему поступает вызов.
"Мы понимаем опасения банковского сообщества относительно того, что маркировка "коллекторские услуги" может снизить качество дозвона до должников и увеличить их расходы, однако мы готовы предложить конструктивное пакетное решение для финансового сектора, которое исключит прямую зависимость роста затрат от объема звонков", - прокомментировали операторы.
 
ФинансыТехнологииБанкиМегафонМинцифрыМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала