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В МВД рассказали, как мошенники могут дважды обмануть жертву - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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В МВД рассказали, как мошенники могут дважды обмануть жертву
В МВД рассказали, как мошенники могут дважды обмануть жертву - 11.11.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как мошенники могут дважды обмануть жертву
Мошенники под видом правоохранителей или банковских сотрудников предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных средств и повторно обманывают их, рассказали | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:37+0300
2026-11-11T09:39+0300
общество
банки
мвд
мошенничество
мошенники
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875097356.jpg?1794379195
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники под видом правоохранителей или банковских сотрудников предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных средств и повторно обманывают их, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России. Как отметили в министерстве, человек, который уже перевел деньги мошенникам, становится уязвимым, так как испытывает стресс и желание вернуть потерянное - этим и пользуются мошенники. Они представляются специалистами по возврату денег, юристами, сотрудниками правоохранительных органов, банковскими специалистами или специалистами по кибербезопасности. "Человеку говорят: "Мы знаем, куда ушли ваши деньги. Нужно только оплатить комиссию", либо предлагают установить программу, предоставить доступ к устройству или снова перевести средства. Это может превратиться во вторичный и даже третичный обман", - рассказали в ведомстве в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс". Правоохранители предупредили, что если злоумышленники похитили деньги, то нельзя искать случайных помощников в интернете - обращаться нужно только в банк и правоохранительные органы через официальные ресурсы. РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
40
общество , банки, мвд, мошенники
Общество , Банки, МВД, Мошенничество, МОШЕННИКИ
09:37 11.11.2026 (обновлено: 09:39 11.11.2026)
 
В МВД рассказали, как мошенники могут дважды обмануть жертву

МВД: мошенники предлагают помощь в возврате похищенных средств и повторно обманывают жертв

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники под видом правоохранителей или банковских сотрудников предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных средств и повторно обманывают их, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России.
Как отметили в министерстве, человек, который уже перевел деньги мошенникам, становится уязвимым, так как испытывает стресс и желание вернуть потерянное - этим и пользуются мошенники. Они представляются специалистами по возврату денег, юристами, сотрудниками правоохранительных органов, банковскими специалистами или специалистами по кибербезопасности.
"Человеку говорят: "Мы знаем, куда ушли ваши деньги. Нужно только оплатить комиссию", либо предлагают установить программу, предоставить доступ к устройству или снова перевести средства. Это может превратиться во вторичный и даже третичный обман", - рассказали в ведомстве в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс".
Правоохранители предупредили, что если злоумышленники похитили деньги, то нельзя искать случайных помощников в интернете - обращаться нужно только в банк и правоохранительные органы через официальные ресурсы.
РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.
 
МошенничествоОбществоБанкиМВДМОШЕННИКИ
 
 
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