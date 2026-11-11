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В МВД рассказали, как мошенники могут дважды обмануть жертву

В МВД рассказали, как мошенники могут дважды обмануть жертву - 11.11.2026, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как мошенники могут дважды обмануть жертву

Мошенники под видом правоохранителей или банковских сотрудников предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных средств и повторно обманывают их, рассказали | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:37+0300

2026-11-11T09:37+0300

2026-11-11T09:39+0300

общество

банки

мвд

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники под видом правоохранителей или банковских сотрудников предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных средств и повторно обманывают их, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России. Как отметили в министерстве, человек, который уже перевел деньги мошенникам, становится уязвимым, так как испытывает стресс и желание вернуть потерянное - этим и пользуются мошенники. Они представляются специалистами по возврату денег, юристами, сотрудниками правоохранительных органов, банковскими специалистами или специалистами по кибербезопасности. "Человеку говорят: "Мы знаем, куда ушли ваши деньги. Нужно только оплатить комиссию", либо предлагают установить программу, предоставить доступ к устройству или снова перевести средства. Это может превратиться во вторичный и даже третичный обман", - рассказали в ведомстве в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс". Правоохранители предупредили, что если злоумышленники похитили деньги, то нельзя искать случайных помощников в интернете - обращаться нужно только в банк и правоохранительные органы через официальные ресурсы. РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , банки, мвд, мошенники