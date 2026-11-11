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МВД предупредило россиян о поддельных сайтах маркетплейсов - 11.11.2026, ПРАЙМ
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МВД предупредило россиян о поддельных сайтах маркетплейсов
МВД предупредило россиян о поддельных сайтах маркетплейсов - 11.11.2026, ПРАЙМ
МВД предупредило россиян о поддельных сайтах маркетплейсов
Мошенники могут с помощью поддельных сайтов маркетплейсов похищать учетные записи в мессенджерах и обращаться к контактам с просьбами о переводе денег, сообщили | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:39+0300
2026-11-11T09:39+0300
мошенничество
технологии
мвд
мошенники
россия
маркетплейсы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875097464.jpg?1794379148
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники могут с помощью поддельных сайтов маркетплейсов похищать учетные записи в мессенджерах и обращаться к контактам с просьбами о переводе денег, сообщили РИА Новости в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники похищают учетные записи в мессенджерах, используя поддельные сайты популярных маркетплейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленники создают фишинговые сайты, визуально имитирующие популярный маркетплейс. Внешне такие ресурсы практически не отличаются от оригинала, потому что у них знакомый дизайн, привычный каталог товаров и интерфейс. Это заставляет пользователей считать, что они находятся на официальном сайте интернет-магазина. Согласно данным МВД, подобные интернет-ресурсы используются злоумышленниками для хищения учетных записей пользователей в мессенджере. Мошенники могут запрашивать введение кодов подтверждения под предлогом авторизации, подтверждения заказа или получения скидки. В действительности эти данные могут использоваться для входа в чужую учетную запись, подчеркивают в ведомстве. Затем, получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут рассылать фишинговые сообщения от имени владельца и обращаться к контактам с просьбами о переводе денег. В МВД предупредили, что не следует вводить коды авторизации от мессенджеров на сторонних ресурсах. Необходимо внимательно проверять адреса посещаемых сайтов и для дополнительной защиты учетных записей использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять список активных сеансов.
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192
40
192
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технологии, мвд, мошенники, россия, маркетплейсы
Мошенничество, Технологии, МВД, МОШЕННИКИ, РОССИЯ, маркетплейсы
09:39 11.11.2026
 
МВД предупредило россиян о поддельных сайтах маркетплейсов

МВД: мошенники используют поддельные сайты маркетплейсов для похищения учетных записей

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники могут с помощью поддельных сайтов маркетплейсов похищать учетные записи в мессенджерах и обращаться к контактам с просьбами о переводе денег, сообщили РИА Новости в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники похищают учетные записи в мессенджерах, используя поддельные сайты популярных маркетплейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники создают фишинговые сайты, визуально имитирующие популярный маркетплейс. Внешне такие ресурсы практически не отличаются от оригинала, потому что у них знакомый дизайн, привычный каталог товаров и интерфейс. Это заставляет пользователей считать, что они находятся на официальном сайте интернет-магазина.
Согласно данным МВД, подобные интернет-ресурсы используются злоумышленниками для хищения учетных записей пользователей в мессенджере. Мошенники могут запрашивать введение кодов подтверждения под предлогом авторизации, подтверждения заказа или получения скидки. В действительности эти данные могут использоваться для входа в чужую учетную запись, подчеркивают в ведомстве.
Затем, получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут рассылать фишинговые сообщения от имени владельца и обращаться к контактам с просьбами о переводе денег.
В МВД предупредили, что не следует вводить коды авторизации от мессенджеров на сторонних ресурсах. Необходимо внимательно проверять адреса посещаемых сайтов и для дополнительной защиты учетных записей использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять список активных сеансов.
 
МошенничествоТехнологииМВДМОШЕННИКИРОССИЯмаркетплейсы
 
 
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