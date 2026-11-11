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Как откладывать деньги, если заработок нестабилен

Как откладывать деньги, если заработок нестабилен - 11.11.2026, ПРАЙМ

Как откладывать деньги, если заработок нестабилен

Нестабильный доход — не повод отказываться от накоплений и ждать, пока заработок станет постоянным. Напротив, в такой ситуации особенно важно заранее разделять... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T06:06+0300

2026-11-11T06:06+0300

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Нестабильный доход — не повод отказываться от накоплений и ждать, пока заработок станет постоянным. Напротив, в такой ситуации особенно важно заранее разделять обязательные расходы и деньги на долгосрочные цели: размер взноса может меняться, но сама привычка откладывать должна сохраняться.Гибкий подход к сбережениямКогда доход выше обычного, разумно направлять на долгосрочные цели большую сумму. В месяцы с меньшими поступлениями взнос можно уменьшить до комфортного уровня. Такой подход особенно подходит тем, кто получает сезонный доход, премии или заработок от проектов: он не требует одинаковых платежей каждый месяц, но позволяет не выходить из накопительной стратегии.Главное — не воспринимать временное снижение взносов как отказ от цели. В периоды сокращения доходов достаточно поддерживать минимальный, заранее определенный уровень накоплений. Все, что заработано сверх этой суммы, можно распределять по текущим потребностям: часть оставить на расходы, часть направить в резерв или на долгосрочный счет.Например, фрилансер может установить небольшой обязательный ежемесячный взнос, а после крупного заказа дополнительно пополнить накопительный счет. Такой принцип позволяет учитывать реальное финансовое положение, а не подстраивать жизнь под жесткий график платежей.Нерегулярные доходыОтдельного внимания заслуживают премии, годовые бонусы, сезонные выплаты и другие нерегулярные поступления. Если направлять хотя бы часть таких денег на долгосрочную цель, можно заметно увеличить капитал без постоянного увеличения нагрузки на ежемесячный бюджет.Этот подход особенно важен при нестабильном доходе. Он помогает не отказываться от сбережений в сложные месяцы и одновременно использовать периоды более высоких заработков для ускоренного формирования резерва.Что подходит для долгих целейДля такой модели накоплений подходит Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Ее участник может сохранять долгосрочную цель, меняя размер взноса в зависимости от финансовых возможностей. Программа рассчитана на длительный срок и позволяет самостоятельно определять как сумму отчислений, так и периодичность пополнения счета.В долгосрочных сбережениях важен не одинаковый размер каждого взноса, а способность системно формировать капитал. ПДС дает несколько механизмов для его увеличения: государственное софинансирование, налоговый вычет и инвестиционный доход. При этом накопления можно использовать не только как будущую прибавку к пенсии, но и для других долгосрочных целей. Чем дольше человек участвует в программе, тем больше возможностей получает для роста итогового капитала.Как планировать бюджетПри нестабильном доходе имеет смысл планировать не фиксированный платеж, а долю средств, которую человек готов направлять на долгосрочные накопления после покрытия обязательных расходов. Если доходы меняются, накопительная стратегия тоже может быть гибкой.Вывод простой: при переменном заработке не нужно ждать идеальных условий, чтобы начать откладывать. Достаточно определить минимальный взнос, направлять часть нерегулярных доходов на долгосрочные цели и сохранять дисциплину. Тогда даже при нестабильном доходе можно сформировать финансовый резерв и капитал для крупных целей — включая период после завершения карьеры.Автор: Аркадий Недбай, председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Аркадий Недбай https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0e/874220049_0:0:853:854_100x100_80_0_0_c49b993656ad236580aec51a1f2d3f38.jpg

мнения аналитиков, финансы, пдс