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Пентагон запросил увеличение взносов в НАТО почти на 20%

Пентагон запросил увеличение взносов в НАТО почти на 20% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Пентагон запросил увеличение взносов в НАТО почти на 20%

Пентагон запросил у конгресса увеличение американских взносов в военный бюджет НАТО и финансирования инфраструктуры альянса почти на 20% в 2027 финансовом году, | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:23+0300

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ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Пентагон запросил у конгресса увеличение американских взносов в военный бюджет НАТО и финансирования инфраструктуры альянса почти на 20% в 2027 финансовом году, следует из бюджетных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, общая сумма запрошенного финансирования на 2027 год составляет 1,36 миллиарда долларов против 1,14 миллиарда долларов в 2026 финансовом году. Таким образом, расходы предлагается увеличить примерно на 220 миллионов долларов (около 19%). Наиболее заметный рост предусмотрен в программе инвестиций НАТО в обеспечение безопасности, включая модернизацию военной инфраструктуры и поддержку американских сил в Европе. Финансирование по этой статье планируется увеличить на 25,4%, до 604,3 миллиона долларов. При этом взносы США в военный бюджет альянса хотят повысить на 14,5%, до 756,7 миллиона долларов. Как отмечается в документах, еще в 2022 году страны НАТО договорились ежегодно увеличивать на 25% сверх инфляции общий бюджет программы модернизации военной инфраструктуры альянса, в которую США также вносят средства. При этом американская сторона покрывает около 15% расходов на эту программу, а остальные 85% финансируют другие страны НАТО. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон неоднократно требовал от европейских союзников увеличить военные расходы и взять на себя большую ответственность за собственную оборону. На саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года страны альянса договорились к 2035 году довести расходы на оборону и связанные с безопасностью нужды до 5% ВВП. В 2026 году США также начали пересмотр своего военного присутствия в Европе. Вашингтон выступает за переход к концепции "НАТО 3.0", по которой европейские союзники берут на себя основную ответственность за собственную неядерную оборону.

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сша, европа, дональд трамп, нато