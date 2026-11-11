https://1prime.ru/20261111/nato-875108606.html
НАТО пересмотрит требования ради противостояния с Россией, пишет Politico
НАТО пересмотрит требования ради противостояния с Россией, пишет Politico - 11.11.2026, ПРАЙМ
НАТО пересмотрит требования ради противостояния с Россией, пишет Politico
НАТО рассматривает отказ от дополнительных сил для зарубежных операций ради концентрации на противостоянии с Россией, пишет Politico со ссылкой на дипломатов... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:44+0300
2026-11-11T12:44+0300
2026-11-11T12:44+0300
европа
сша
нато
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875108606.jpg?1794390245
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. НАТО рассматривает отказ от дополнительных сил для зарубежных операций ради концентрации на противостоянии с Россией, пишет Politico со ссылкой на дипломатов альянса. "Союзники по НАТО рассматривают крупнейший пересмотр военного планирования как минимум за два десятилетия, отдавая приоритет противостоянию с Россией перед сохранением дополнительных сил для операций в таких странах, как Ирак и Афганистан", - пишет издание со ссылкой на четырех дипломатов НАТО. Речь идет о пересмотре требований к военным возможностям 32 стран альянса. Сейчас они должны предусматривать ресурсы как для крупного конфликта в Европе, так и для нескольких зарубежных миссий. Новый подход предполагает выбор между этими сценариями вместо обязательной подготовки к обоим одновременно. "Согласно проекту документа, от союзников больше не будут требовать достаточного количества сил для ведения крупной войны в Европе и одновременно нескольких менее масштабных операций по урегулированию кризисов… Вместо этого они будут планировать силы для выполнения требований одного либо другого сценария", - указывается в материале. По данным Politico, изменение поддерживают США, североевропейские страны и государства восточного фланга НАТО. Южноевропейские союзники традиционно выступают за сохранение значительной роли зарубежных операций. Как пишет издание, Вашингтон добивается сокращения участия альянса в миссиях за пределами его территории, включая консультативную миссию в Ираке, и требует от европейских союзников сосредоточить ресурсы на собственной обороне. При этом предложение пока обсуждается и не означает автоматического прекращения действующих миссий НАТО, в том числе в Косово и Ираке. Согласовать новые политические ориентиры военного планирования предполагается к февралю 2027 года, а окончательно утвердить требования к силам и вооружениям союзников - к 2029 году. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, нато, россия
ЕВРОПА, США, НАТО, РОССИЯ
НАТО пересмотрит требования ради противостояния с Россией, пишет Politico
Politico: НАТО может отказаться от части зарубежных операций ради противостояния с Россией
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. НАТО рассматривает отказ от дополнительных сил для зарубежных операций ради концентрации на противостоянии с Россией, пишет Politico со ссылкой на дипломатов альянса.
"Союзники по НАТО рассматривают крупнейший пересмотр военного планирования как минимум за два десятилетия, отдавая приоритет противостоянию с Россией перед сохранением дополнительных сил для операций в таких странах, как Ирак и Афганистан", - пишет издание со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.
Речь идет о пересмотре требований к военным возможностям 32 стран альянса.
Сейчас они должны предусматривать ресурсы как для крупного конфликта в Европе, так и для нескольких зарубежных миссий. Новый подход предполагает выбор между этими сценариями вместо обязательной подготовки к обоим одновременно.
"Согласно проекту документа, от союзников больше не будут требовать достаточного количества сил для ведения крупной войны в Европе и одновременно нескольких менее масштабных операций по урегулированию кризисов… Вместо этого они будут планировать силы для выполнения требований одного либо другого сценария", - указывается в материале.
По данным Politico, изменение поддерживают США, североевропейские страны и государства восточного фланга НАТО. Южноевропейские союзники традиционно выступают за сохранение значительной роли зарубежных операций.
Как пишет издание, Вашингтон добивается сокращения участия альянса в миссиях за пределами его территории, включая консультативную миссию в Ираке, и требует от европейских союзников сосредоточить ресурсы на собственной обороне.
При этом предложение пока обсуждается и не означает автоматического прекращения действующих миссий НАТО, в том числе в Косово и Ираке.
Согласовать новые политические ориентиры военного планирования предполагается к февралю 2027 года, а окончательно утвердить требования к силам и вооружениям союзников - к 2029 году.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.