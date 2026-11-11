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НАТО пересмотрит требования ради противостояния с Россией, пишет Politico

НАТО пересмотрит требования ради противостояния с Россией, пишет Politico - 11.11.2026, ПРАЙМ

НАТО пересмотрит требования ради противостояния с Россией, пишет Politico

НАТО рассматривает отказ от дополнительных сил для зарубежных операций ради концентрации на противостоянии с Россией, пишет Politico со ссылкой на дипломатов... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:44+0300

2026-11-11T12:44+0300

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. НАТО рассматривает отказ от дополнительных сил для зарубежных операций ради концентрации на противостоянии с Россией, пишет Politico со ссылкой на дипломатов альянса. "Союзники по НАТО рассматривают крупнейший пересмотр военного планирования как минимум за два десятилетия, отдавая приоритет противостоянию с Россией перед сохранением дополнительных сил для операций в таких странах, как Ирак и Афганистан", - пишет издание со ссылкой на четырех дипломатов НАТО. Речь идет о пересмотре требований к военным возможностям 32 стран альянса. Сейчас они должны предусматривать ресурсы как для крупного конфликта в Европе, так и для нескольких зарубежных миссий. Новый подход предполагает выбор между этими сценариями вместо обязательной подготовки к обоим одновременно. "Согласно проекту документа, от союзников больше не будут требовать достаточного количества сил для ведения крупной войны в Европе и одновременно нескольких менее масштабных операций по урегулированию кризисов… Вместо этого они будут планировать силы для выполнения требований одного либо другого сценария", - указывается в материале. По данным Politico, изменение поддерживают США, североевропейские страны и государства восточного фланга НАТО. Южноевропейские союзники традиционно выступают за сохранение значительной роли зарубежных операций. Как пишет издание, Вашингтон добивается сокращения участия альянса в миссиях за пределами его территории, включая консультативную миссию в Ираке, и требует от европейских союзников сосредоточить ресурсы на собственной обороне. При этом предложение пока обсуждается и не означает автоматического прекращения действующих миссий НАТО, в том числе в Косово и Ираке. Согласовать новые политические ориентиры военного планирования предполагается к февралю 2027 года, а окончательно утвердить требования к силам и вооружениям союзников - к 2029 году. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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