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В России планируют представить отечественную нейросеть для образования

В России планируют представить отечественную нейросеть для образования - 11.11.2026, ПРАЙМ

В России планируют представить отечественную нейросеть для образования

Минпросвещения РФ планирует представить первую отечественную нейросеть для системы образования до конца этого учебного года, сообщил глава ведомства Сергей... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:26+0300

2026-11-11T12:26+0300

2026-11-11T12:26+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ планирует представить первую отечественную нейросеть для системы образования до конца этого учебного года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее министр заявил, что Минпросвещения РФ реализует предложение учителя года-2026 Алексея Морозова по созданию нейросети для сферы образования. "Это уникальная разработка, такой нет в мире. Это будет защищенная сеть, безопасная для детей. И мы ее в ближайшее время, я думаю, что до конца этого учебного года мы ее представим, может быть, и раньше, для того, чтобы вы могли тоже ознакомиться", - сказал Кравцов журналистам. Он отметил, что Минпросвещения сейчас закладывает в нейросеть проверенные методики, которые разработаны для обучения.

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технологии, россия, сергей кравцов, минпросвещения, ии, искусственный интеллект