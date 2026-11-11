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В России планируют представить отечественную нейросеть для образования
В России планируют представить отечественную нейросеть для образования - 11.11.2026, ПРАЙМ
В России планируют представить отечественную нейросеть для образования
Минпросвещения РФ планирует представить первую отечественную нейросеть для системы образования до конца этого учебного года, сообщил глава ведомства Сергей... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:26+0300
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технологии
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сергей кравцов
минпросвещения
ии
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ планирует представить первую отечественную нейросеть для системы образования до конца этого учебного года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее министр заявил, что Минпросвещения РФ реализует предложение учителя года-2026 Алексея Морозова по созданию нейросети для сферы образования. "Это уникальная разработка, такой нет в мире. Это будет защищенная сеть, безопасная для детей. И мы ее в ближайшее время, я думаю, что до конца этого учебного года мы ее представим, может быть, и раньше, для того, чтобы вы могли тоже ознакомиться", - сказал Кравцов журналистам. Он отметил, что Минпросвещения сейчас закладывает в нейросеть проверенные методики, которые разработаны для обучения.
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технологии, россия, сергей кравцов, минпросвещения, ии, искусственный интеллект
Технологии, РОССИЯ, Сергей Кравцов, Минпросвещения, ИИ, искусственный интеллект
В России планируют представить отечественную нейросеть для образования
Кравцов: отечественную нейросеть для образования могут представить до конца учебного года
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ планирует представить первую отечественную нейросеть для системы образования до конца этого учебного года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Ранее министр заявил, что Минпросвещения РФ реализует предложение учителя года-2026 Алексея Морозова по созданию нейросети для сферы образования.
"Это уникальная разработка, такой нет в мире. Это будет защищенная сеть, безопасная для детей. И мы ее в ближайшее время, я думаю, что до конца этого учебного года мы ее представим, может быть, и раньше, для того, чтобы вы могли тоже ознакомиться", - сказал Кравцов журналистам.
Он отметил, что Минпросвещения сейчас закладывает в нейросеть проверенные методики, которые разработаны для обучения.