https://1prime.ru/20261111/nizhnekamsk-875109403.html
В аэропортах Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на полеты
В аэропортах Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на полеты - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Чебоксар, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:55+0300
2026-11-11T12:55+0300
2026-11-11T12:55+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Нижнекамска ("Бегишево"), Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропортах Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Нижнекамска и Чебоксар
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Нижнекамска ("Бегишево"), Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.