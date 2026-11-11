https://1prime.ru/20261111/nizhnekamsk-875109403.html

В аэропортах Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на полеты - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на полеты

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Чебоксар, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:55+0300

2026-11-11T12:55+0300

2026-11-11T12:55+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Чебоксар, сообщила Росавиация. "Аэропорты Нижнекамска ("Бегишево"), Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍‍ Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росавиация