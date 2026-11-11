https://1prime.ru/20261111/norvegiya-875107164.html

На цифрах: премьер Норвегии может снова позвонить Путину, пишет NRK

На цифрах: премьер Норвегии может снова позвонить Путину, пишет NRK - 11.11.2026, ПРАЙМ

На цифрах: премьер Норвегии может снова позвонить Путину, пишет NRK

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не исключает, что он и президент Финляндии вновь позвонят Владимиру Путину, пишет ИноСМИ со ссылкой на NRK. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:33+0300

2026-11-11T12:33+0300

2026-11-11T12:37+0300

общество

норвегия

владимир зеленский

ес

мид

владимир путин

финляндия

мировая экономика

северная европа

александр стубб

https://img.cdn1prime.ru/img/84138/17/841381799_0:14:2400:1364_1920x0_80_0_0_74158b1e18bbb8155bc5f8c5f091788a.jpg

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не исключает, что он и президент Финляндии вновь позвонят Владимиру Путину, пишет ИноСМИ со ссылкой на NRK.Во вторник Владимир Зеленский посетил Копенгаген, где поужинал с четырьмя премьер-министрами стран Северной Европы — впервые все четверо собрались вместе после встречи в Хельсинки 27 октября. Тогда Стёре и президент Финляндии Александр Стубб провели полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, который резко раскритиковала премьер Дании Метте Фредериксен."Я считаю, что Норвегия и Финляндия поступили совершенно правильно, проведя тот разговор, и не исключаю, что мы созвонимся снова", — заявил Стёре в интервью NRK.Он отметил, что на ужине в Копенгагене критика со стороны Фредериксен не обсуждалась. Он подчеркнул, что страны Северной Европы сохраняют приверженность поддержке Киева: "Нам необходимо встречаться и обсуждать как ход текущих переговоров, так и дальнейшие направления помощи, особенно сейчас, когда страну ждет тяжелая зима".Во время визита в Копенгаген Зеленский заявил, что ЕС пора выбрать одного представителя для переговоров: "Нельзя допустить, чтобы с Путиным разговаривали 40 человек". Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде согласился: "Я полностью солидарен с Зеленским. Но есть кое-что еще более важное, чем вопрос о том, кто будет представлять Европу, — это то, какую позицию она займет". По словам Стёре, на ужине Зеленский рассказал о переговорах в Абу-Даби, а в четверг европейские лидеры вновь встретятся с ним в Дублине: "У меня сложилось впечатление, что предпринимается серьезная попытка продвинуться вперед хотя бы на несколько шагов".

норвегия

финляндия

северная европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , норвегия, владимир зеленский, ес, мид, владимир путин, финляндия, мировая экономика, северная европа, александр стубб