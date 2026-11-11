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На цифрах: премьер Норвегии может снова позвонить Путину, пишет NRK - 11.11.2026, ПРАЙМ
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На цифрах: премьер Норвегии может снова позвонить Путину, пишет NRK
На цифрах: премьер Норвегии может снова позвонить Путину, пишет NRK - 11.11.2026, ПРАЙМ
На цифрах: премьер Норвегии может снова позвонить Путину, пишет NRK
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не исключает, что он и президент Финляндии вновь позвонят Владимиру Путину, пишет ИноСМИ со ссылкой на NRK. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:33+0300
2026-11-11T12:37+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не исключает, что он и президент Финляндии вновь позвонят Владимиру Путину, пишет ИноСМИ со ссылкой на NRK.Во вторник Владимир Зеленский посетил Копенгаген, где поужинал с четырьмя премьер-министрами стран Северной Европы — впервые все четверо собрались вместе после встречи в Хельсинки 27 октября. Тогда Стёре и президент Финляндии Александр Стубб провели полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, который резко раскритиковала премьер Дании Метте Фредериксен."Я считаю, что Норвегия и Финляндия поступили совершенно правильно, проведя тот разговор, и не исключаю, что мы созвонимся снова", — заявил Стёре в интервью NRK.Он отметил, что на ужине в Копенгагене критика со стороны Фредериксен не обсуждалась. Он подчеркнул, что страны Северной Европы сохраняют приверженность поддержке Киева: "Нам необходимо встречаться и обсуждать как ход текущих переговоров, так и дальнейшие направления помощи, особенно сейчас, когда страну ждет тяжелая зима".Во время визита в Копенгаген Зеленский заявил, что ЕС пора выбрать одного представителя для переговоров: "Нельзя допустить, чтобы с Путиным разговаривали 40 человек". Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде согласился: "Я полностью солидарен с Зеленским. Но есть кое-что еще более важное, чем вопрос о том, кто будет представлять Европу, — это то, какую позицию она займет". По словам Стёре, на ужине Зеленский рассказал о переговорах в Абу-Даби, а в четверг европейские лидеры вновь встретятся с ним в Дублине: "У меня сложилось впечатление, что предпринимается серьезная попытка продвинуться вперед хотя бы на несколько шагов".
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общество , норвегия, владимир зеленский, ес, мид, владимир путин, финляндия, мировая экономика, северная европа, александр стубб
Общество , НОРВЕГИЯ, Владимир Зеленский, ЕС, МИД, Владимир Путин, ФИНЛЯНДИЯ, Мировая экономика, СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, Александр Стубб
12:33 11.11.2026 (обновлено: 12:37 11.11.2026)
 
На цифрах: премьер Норвегии может снова позвонить Путину, пишет NRK

NRK: Стере считает разговор с Путиным правильным решением и может позвонить ему снова

© Unsplash/Ronrons J Флаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Ronrons J
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не исключает, что он и президент Финляндии вновь позвонят Владимиру Путину, пишет ИноСМИ со ссылкой на NRK.
Во вторник Владимир Зеленский посетил Копенгаген, где поужинал с четырьмя премьер-министрами стран Северной Европы — впервые все четверо собрались вместе после встречи в Хельсинки 27 октября. Тогда Стёре и президент Финляндии Александр Стубб провели полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, который резко раскритиковала премьер Дании Метте Фредериксен.
"Я считаю, что Норвегия и Финляндия поступили совершенно правильно, проведя тот разговор, и не исключаю, что мы созвонимся снова", — заявил Стёре в интервью NRK.
Он отметил, что на ужине в Копенгагене критика со стороны Фредериксен не обсуждалась. Он подчеркнул, что страны Северной Европы сохраняют приверженность поддержке Киева: "Нам необходимо встречаться и обсуждать как ход текущих переговоров, так и дальнейшие направления помощи, особенно сейчас, когда страну ждет тяжелая зима".
Во время визита в Копенгаген Зеленский заявил, что ЕС пора выбрать одного представителя для переговоров: "Нельзя допустить, чтобы с Путиным разговаривали 40 человек". Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде согласился:
"Я полностью солидарен с Зеленским. Но есть кое-что еще более важное, чем вопрос о том, кто будет представлять Европу, — это то, какую позицию она займет".
По словам Стёре, на ужине Зеленский рассказал о переговорах в Абу-Даби, а в четверг европейские лидеры вновь встретятся с ним в Дублине: "У меня сложилось впечатление, что предпринимается серьезная попытка продвинуться вперед хотя бы на несколько шагов".
 
ОбществоНОРВЕГИЯВладимир ЗеленскийЕСМИДВладимир ПутинФИНЛЯНДИЯМировая экономикаСЕВЕРНАЯ ЕВРОПААлександр Стубб
 
 
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