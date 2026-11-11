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СМИ: Nvidia может потерять до триллиона долларов в случае отставки ее главы

СМИ: Nvidia может потерять до триллиона долларов в случае отставки ее главы - 11.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Nvidia может потерять до триллиона долларов в случае отставки ее главы

Крупная корпорация - разработчик графических процессоров Nvidia может потерять до 1 триллиона долларов рыночной стоимости в случае отставки ее основателя и... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:34+0300

2026-11-11T09:34+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Крупная корпорация - разработчик графических процессоров Nvidia может потерять до 1 триллиона долларов рыночной стоимости в случае отставки ее основателя и главы Дженсена Хуанга, который может последовать за скандалом вокруг его предполагаемой косвенной связи с китайской разведкой, сообщает газета Telegraph со ссылкой на мнение аналитиков. "Отход от дел главы Nvidia Дженсена Хуанга из-за скандала, связанного с предполагаемой китайской шпионской "ловушкой", может привести к потере 1 триллиона долларов (750 миллиардов фунтов стерлингов) рыночной стоимости компании, предупредили аналитики", - пишет газета. Аналитики предупредили, что скандал сделал возможным ранее "немыслимый" сценарий отстранения Хуанга от руководства, уточняет Telegraph. Сомнения относительно будущей роли главы в компании усилили более широкие опасения по поводу перспектив инвестиционного бума в сфере искусственного интеллекта. По оценке аналитика Freedom Broker Егора Толмачева (Egor Tolmachev), которую приводит издание, акции Nvidia могут упасть в цене на 30% в случае ухода главы компании. Аналитик Yorkville Ives Дэн Айвз (Dan Ives) также прогнозирует снижение стоимости компании на 25-30%, тогда как управляющий партнер Deepwater Management Джин Манстер (Gene Munster) оценивает возможное падение примерно в 20%. Независимый аналитик Ричард Виндзор (Richard Windsor) заявил, что потенциальное снижение стоимости компании из-за потери Хуанга составило бы "максимум 25%". В ходе торгов вторника акции Nvidia дешевели на 6,54% - до 166,88 доллара. Исходя из этих данных, рыночная стоимость компании составляла 4 триллиона долларов, в результате чего Microsoft впервые с июня прошлого года обогнал ее по стоимости и занял второе место в мире после Apple. Газета New York Times ранее написала, что женщина-предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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технологии, мировая экономика, калифорния, nvidia, microsoft, apple