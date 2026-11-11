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Число российских девелоперов в ОАЭ выросло вдвое с 2023 года

Число российских девелоперов в ОАЭ выросло вдвое с 2023 года - 11.11.2026, ПРАЙМ

Число российских девелоперов в ОАЭ выросло вдвое с 2023 года

Количество российских девелоперских компаний, работающих в Объединенных Арабских Эмиратах, увеличилось более чем в два раза с 2023 года и достигло 14, сообщил... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T05:26+0300

2026-11-11T05:26+0300

2026-11-11T05:26+0300

бизнес

россия

недвижимость

оаэ

таиланд

индонезия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Количество российских девелоперских компаний, работающих в Объединенных Арабских Эмиратах, увеличилось более чем в два раза с 2023 года и достигло 14, сообщил РИА Недвижимость директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. "По итогам 2026 года основным зарубежным направлением для российских девелоперов остаются ОАЭ. По нашим данным, 14 компаний из России реализуют, запускают или планируют здесь собственные проекты. В 2023 году мы фиксировали шесть российских девелоперов в ОАЭ, то есть за несколько лет их число выросло более чем вдвое", – рассказал он. По словам Рывкина, в ОАЭ российские компании начинали преимущественно с апартаментов и гостиничных форматов, однако сейчас появляется интерес и к другим сегментам, в частности к логистической и офисной недвижимости. По данным Intermark Global, всего в настоящее время за рубежом работают 25-30 российских девелоперов. Больше всего их в ОАЭ, Таиланде и Индонезии, а в целом компании из России работают примерно в 10-12 странах, сообщила управляющий партнер компании Ирина Мошева. Помимо ОАЭ, это такие страны, как Оман, Таиланд, Индонезия, Сербия, Казахстан, Узбекистан, Филиппины, Азербайджан, уточнила она. За границей российские девелоперы реализуют несколько десятков проектов, более половины из которых приходится на ОАЭ, фактически именно Дубай сегодня формирует основную часть зарубежной активности российских девелоперов, отметил акционер Blackstone Keeping Company Алексей Сигал. По его данным, группа ЛСР, используя бренд Qube Development, планирует до конца года запустить там шесть проектов. "Пионер" под брендом Mered уже строит 66-этажную высотку в Dubai Internet City, а петербургский Arsenal возводит в Дубае два проекта бизнес-класса и готовит третий в Абу-Даби, добавила директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анна Ларина. В числе потенциальных направлений для дальнейшей экспансии Сигал выделил Оман и Саудовскую Аравию, где ряд российских девелоперов уже заявил о приобретении земельных участков. Также одним из наиболее заметных направлений становится Узбекистан, считает Рывкин. В 2026 году ряд ранее заявленных здесь проектов российских девелоперов перешел в активную стадию реализации. В целом зарубежная экспансия отечественных девелоперов пока остается относительно небольшим бизнесом по сравнению с их деятельностью в России, добавил Рывкин. Совокупную площадь объектов, возведенных российскими девелоперами за рубежом в 2023-2025 годах или находящихся на заключительных этапах строительства, Мошева оценила на уровне не более 300 тысяч квадратных метров.

оаэ

таиланд

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бизнес, россия, недвижимость, оаэ, таиланд, индонезия