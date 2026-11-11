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Объем транзита по Севморпути вырос в два раза

Объем транзита по Севморпути вырос в два раза - 11.11.2026, ПРАЙМ

Объем транзита по Севморпути вырос в два раза

Объем транзита по Северному морскому пути по данным на начало ноября составил 6 миллион тонн, это в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:00+0300

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дальний восток

арктика

алексей чекунков

госдума

минвостокразвития

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем транзита по Северному морскому пути по данным на начало ноября составил 6 миллион тонн, это в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "По данным на начало ноября объем транзита по СМП уже составил 6 миллионов тонн - рост по отношению к предыдущему году почти в два раза", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ожидается, что в дальнейшем показатель продолжит расти, добавил он. За 10 лет грузопоток по Северному морскому пути увеличился почти десятикратно, до 38 миллионов тонн по итогам 2025 года, напомнил глава Минвостокразвития. Такой результат обеспечили новые арктические проекты, а также рост спроса на транзитные перевозки, в том числе со стороны зарубежных партнеров.

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россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, госдума, минвостокразвития