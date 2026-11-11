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Обсуждение проекта третьего блока Белорусской АЭС близко к завершению - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Обсуждение проекта третьего блока Белорусской АЭС близко к завершению
Обсуждение проекта третьего блока Белорусской АЭС близко к завершению - 11.11.2026, ПРАЙМ
Обсуждение проекта третьего блока Белорусской АЭС близко к завершению
Обсуждение "Росатомом" и правительством Белоруссии организации проекта третьего блока Белорусской АЭС крайне близко к завершению, заявил журналистам глава... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:45+0300
2026-11-11T13:45+0300
россия
белоруссия
алексей лихачев
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875112645.jpg?1794393949
МИНСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Обсуждение "Росатомом" и правительством Белоруссии организации проекта третьего блока Белорусской АЭС крайне близко к завершению, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Сегодня у нас были обсуждены с представителем правительства Беларуси и технический облик третьего блока, и его финансово-экономическая модель, и организационная модель. Наверное, еще не пришло время, чтобы совсем делать объявления о финальных результатах, но мы к ним крайне близки", - заявил Лихачев. Глава госкорпорации отметил, что для "Росатома" будет важным сохранять высокую степень участия белорусской стороны в реализации проекта. "Будем делать все, чтобы еще увеличить отдельный вес локализации, роль белорусских партнеров в реализации этого проекта и в техническом облике, и финансово-экономической модели", - сказал Лихачев.
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россия, белоруссия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
13:45 11.11.2026
 
Обсуждение проекта третьего блока Белорусской АЭС близко к завершению

Лихачев: обсуждение проекта третьего блока Белорусской АЭС крайне близко к завершению

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МИНСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Обсуждение "Росатомом" и правительством Белоруссии организации проекта третьего блока Белорусской АЭС крайне близко к завершению, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Сегодня у нас были обсуждены с представителем правительства Беларуси и технический облик третьего блока, и его финансово-экономическая модель, и организационная модель. Наверное, еще не пришло время, чтобы совсем делать объявления о финальных результатах, но мы к ним крайне близки", - заявил Лихачев.
Глава госкорпорации отметил, что для "Росатома" будет важным сохранять высокую степень участия белорусской стороны в реализации проекта.
"Будем делать все, чтобы еще увеличить отдельный вес локализации, роль белорусских партнеров в реализации этого проекта и в техническом облике, и финансово-экономической модели", - сказал Лихачев.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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