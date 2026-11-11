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Обсуждение проекта третьего блока Белорусской АЭС близко к завершению

Обсуждение проекта третьего блока Белорусской АЭС близко к завершению - 11.11.2026, ПРАЙМ

Обсуждение проекта третьего блока Белорусской АЭС близко к завершению

Обсуждение "Росатомом" и правительством Белоруссии организации проекта третьего блока Белорусской АЭС крайне близко к завершению, заявил журналистам глава... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:45+0300

2026-11-11T13:45+0300

2026-11-11T13:45+0300

россия

белоруссия

алексей лихачев

росатом

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МИНСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Обсуждение "Росатомом" и правительством Белоруссии организации проекта третьего блока Белорусской АЭС крайне близко к завершению, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Сегодня у нас были обсуждены с представителем правительства Беларуси и технический облик третьего блока, и его финансово-экономическая модель, и организационная модель. Наверное, еще не пришло время, чтобы совсем делать объявления о финальных результатах, но мы к ним крайне близки", - заявил Лихачев. Глава госкорпорации отметил, что для "Росатома" будет важным сохранять высокую степень участия белорусской стороны в реализации проекта. "Будем делать все, чтобы еще увеличить отдельный вес локализации, роль белорусских партнеров в реализации этого проекта и в техническом облике, и финансово-экономической модели", - сказал Лихачев.

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россия, белоруссия, алексей лихачев, росатом