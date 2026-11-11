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В аэропортах Советского и Урая сняли временные ограничения
В аэропортах Советского и Урая сняли временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Советского и Урая сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Советского и Урая в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:32+0300
2026-11-11T14:32+0300
2026-11-11T15:08+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Советского и Урая в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила Росавиация."Аэропорты Советского, Урая. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропортах Советского и Урая сняли временные ограничения
В аэропортах Советского и Урая сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов