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В аэропортах Советского и Урая сняли временные ограничения

В аэропортах Советского и Урая сняли временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Советского и Урая сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Советского и Урая в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:32+0300

2026-11-11T14:32+0300

2026-11-11T15:08+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Советского и Урая в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила Росавиация."Аэропорты Советского, Урая. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, росавиация