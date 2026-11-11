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ООП предложило оставить сбор 10% для билетов, сдаваемых за сутки и менее
ООП предложило оставить сбор 10% для билетов, сдаваемых за сутки и менее - 11.11.2026, ПРАЙМ
ООП предложило оставить сбор 10% для билетов, сдаваемых за сутки и менее
Общероссийское объединение пассажиров предлагает оставить сбор 10% лишь для билетов, сдаваемых за сутки и менее до отправления поезда, сообщил РИА Новости... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T00:37+0300
2026-11-11T00:37+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров предлагает оставить сбор 10% лишь для билетов, сдаваемых за сутки и менее до отправления поезда, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.
Сбор за возврат ж/д билетов с 1 декабря 2026 года составит от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления, сообщали РЖД. Его максимальный размер, согласно утвержденным параметрам, будет применяться для билетов, сдаваемых за 9 и менее суток.
"После внедрения стоит проанализировать ситуацию и скорректировать процент за возврат билетов. Нам кажется, что 10% за возврат билетов должно быть только в том случае, когда билет сдается за одни сутки, а на билеты, которые сдаются до суток, расширить планку 5%", - сообщил Зотов.
По его мнению, пассажир не всегда может знать свои точные планы за 9 дней.
"Иногда планы у людей меняются, они болеют и все отменяется", - пояснил председатель Общероссийского объединения пассажиров.
В настоящее время за возврат билета на поезд взимается 3,7 рубля. Этот сбор будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. Размер сбора с 1 декабря 2026 года составит 1% от стоимости при возврате билета за 45 суток и более до отправления, 3% – от 30 до 44 суток, 5% – от 10 до 29 суток, 10% – за 9 и менее суток.
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бизнес, россия, ржд
ООП предложило оставить сбор 10% для билетов, сдаваемых за сутки и менее
Объединение пассажиров предложило оставить сбор 10% лишь для билетов, сдаваемых за сутки
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров предлагает оставить сбор 10% лишь для билетов, сдаваемых за сутки и менее до отправления поезда, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.
Сбор за возврат ж/д билетов с 1 декабря 2026 года составит от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления, сообщали РЖД. Его максимальный размер, согласно утвержденным параметрам, будет применяться для билетов, сдаваемых за 9 и менее суток.
"После внедрения стоит проанализировать ситуацию и скорректировать процент за возврат билетов. Нам кажется, что 10% за возврат билетов должно быть только в том случае, когда билет сдается за одни сутки, а на билеты, которые сдаются до суток, расширить планку 5%", - сообщил Зотов.
По его мнению, пассажир не всегда может знать свои точные планы за 9 дней.
"Иногда планы у людей меняются, они болеют и все отменяется", - пояснил председатель Общероссийского объединения пассажиров.
В настоящее время за возврат билета на поезд взимается 3,7 рубля. Этот сбор будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. Размер сбора с 1 декабря 2026 года составит 1% от стоимости при возврате билета за 45 суток и более до отправления, 3% – от 30 до 44 суток, 5% – от 10 до 29 суток, 10% – за 9 и менее суток.