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ООП предложило оставить сбор 10% для билетов, сдаваемых за сутки и менее

ООП предложило оставить сбор 10% для билетов, сдаваемых за сутки и менее - 11.11.2026, ПРАЙМ

ООП предложило оставить сбор 10% для билетов, сдаваемых за сутки и менее

Общероссийское объединение пассажиров предлагает оставить сбор 10% лишь для билетов, сдаваемых за сутки и менее до отправления поезда, сообщил РИА Новости... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T00:37+0300

2026-11-11T00:37+0300

2026-11-11T00:37+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров предлагает оставить сбор 10% лишь для билетов, сдаваемых за сутки и менее до отправления поезда, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов. Сбор за возврат ж/д билетов с 1 декабря 2026 года составит от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления, сообщали РЖД. Его максимальный размер, согласно утвержденным параметрам, будет применяться для билетов, сдаваемых за 9 и менее суток. "После внедрения стоит проанализировать ситуацию и скорректировать процент за возврат билетов. Нам кажется, что 10% за возврат билетов должно быть только в том случае, когда билет сдается за одни сутки, а на билеты, которые сдаются до суток, расширить планку 5%", - сообщил Зотов. По его мнению, пассажир не всегда может знать свои точные планы за 9 дней. "Иногда планы у людей меняются, они болеют и все отменяется", - пояснил председатель Общероссийского объединения пассажиров. В настоящее время за возврат билета на поезд взимается 3,7 рубля. Этот сбор будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. Размер сбора с 1 декабря 2026 года составит 1% от стоимости при возврате билета за 45 суток и более до отправления, 3% – от 30 до 44 суток, 5% – от 10 до 29 суток, 10% – за 9 и менее суток.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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