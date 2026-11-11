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Орешкин рассказал о роли государства в регулировании цифровых платформ

Орешкин рассказал о роли государства в регулировании цифровых платформ - 11.11.2026, ПРАЙМ

Орешкин рассказал о роли государства в регулировании цифровых платформ

Регулирование деятельности цифровых платформ в России должно приводить к повышению их эффективности и снижению ими внутренних издержек, обеспечивать безопасное... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:59+0300

2026-11-11T18:59+0300

2026-11-11T18:59+0300

технологии

россия

максим орешкин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875128696.jpg?1794412795

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Регулирование деятельности цифровых платформ в России должно приводить к повышению их эффективности и снижению ими внутренних издержек, обеспечивать безопасное хранение данных, не допускать монополизации рынка, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Дне платформенной экономики. "Понятно, что государство не должно выполнять роль бизнеса и не подменять собой роль бизнеса. В этом плане роль государства какая? Она - первая - помогать сформировать регуляторику, которая сделает работу платформ максимально эффективной и снизит их внутренние издержки. Для того, чтобы больше стоимости создавалось, больше стоимости доставалось поставщикам на этих платформах, потребителям, и чтобы сами платформы могли развиваться", - сказал Орешкин. Второй аспект, где крайне важно регулирование, - это работа с данными, в том числе персональными данными и другой чувствительной информацией. "Все, что касается данных, здесь тоже очень важна роль государства. И третье - по мере роста самих платформ становится очень важным вопрос поддержания конкуренции между платформами. Это (вопрос - ред.) снижения рисков монополизации рынка и так называемого платформенного феодализма", - добавил Орешкин. Он пояснил, что в отсутствии конкуренции цифровая платформа может наживаться на поставщиках, на потребителях. "Поэтому через поддержание конкуренции и ограничение возможностей для такого платформенного феодализма государство здесь должно себя проявлять", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, максим орешкин