https://1prime.ru/20261111/orlen-875102823.html

Польский Orlen расторг один из контрактов на поставку СПГ из Катара

Польский Orlen расторг один из контрактов на поставку СПГ из Катара - 11.11.2026, ПРАЙМ

Польский Orlen расторг один из контрактов на поставку СПГ из Катара

Orlen расторг один из двух долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) катарской компании QatarEnergy из-за продолжающегося отсутствия... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:12+0300

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газ

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ВАРШАВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Orlen расторг один из двух долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) катарской компании QatarEnergy из-за продолжающегося отсутствия этих поставок, сообщает польский энергетический концерн. "Orlen сообщает, что 10 ноября 2026 года компания воспользовалась своим правом расторгнуть одно из двух долгосрочных соглашений о поставках сжиженного природного газа, заключенных с Qatar Liquefied gas Company Limited (ныне QATARENERGY LNG, далее как QatarEnergy), в связи с сохраняющейся форс-мажорностью, приводящей к отсутствию поставок", - говорится в сообщении компании. Orlen уточнил, что расторгнутое соглашение предусматривало поставки 1 миллиона тонн СПГ в год по формуле ценообразования, основанной на котировках нефти, примерно 15,3 ТВтч в год. Предполагаемая годовая стоимость контракта на текущий год составляет около 570 миллионов евро, или 2,5 миллиарда злотых. Компания напомнила, что расторгнутое соглашение было заключено 29 июня 2009 года. Поставки по этому соглашению начались в 2016 году, при этом контракт должен был действовать до 2034 года. "После подачи уведомления соглашение остается в силе еще 60 дней", - отметил Orlen. При этом компания заверила, что продолжит придерживаться второго соглашения, заключенного с QatarEnergy, по формуле ценообразования, основанной на котировках цен на газ, предусматривающей поставки до 1 миллиона тонн СПГ в год до 2034 года.

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газ, orlen, qatarenergy