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Основатель B2B-платформы назвал ключевой вызов для торговли России и Китая - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Основатель B2B-платформы назвал ключевой вызов для торговли России и Китая
Основатель B2B-платформы назвал ключевой вызов для торговли России и Китая - 11.11.2026, ПРАЙМ
Основатель B2B-платформы назвал ключевой вызов для торговли России и Китая
Информационная асимметрия является одним из ключевых вызовов для торговли между Россией и Китаем с точки зрения цифровизации, сказал РИА Новости основатель... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T20:34+0300
2026-11-11T20:34+0300
технологии
россия
китай
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Информационная асимметрия является одним из ключевых вызовов для торговли между Россией и Китаем с точки зрения цифровизации, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу в рамках форума "День платформенной экономики". "Часть трендов оказывает положительное влияние на рост объемов торговли, при этом мы также сталкиваемся с новыми вызовами. Ключевыми с точки зрения цифровизации являются технологические барьеры и информационная асимметрия", - сказал Сунь Тяньшу агентству. По его словам, у компаний России и Китая часто наблюдаются разные цифровые системы, форматы данных и уровни защиты информации, и при их интеграции могут возникать ошибки. "Все эти вопросы невозможно решать по отдельности и вручную, с учетом текущих масштабов торговли, не говоря уже о ее дальнейшем росте. Когда речь идет о сотнях тысяч деклараций, миллионах накладных и сотнях маршрутов, традиционная модель с ручной обработкой становится источником операционных рисков: ошибки, задержки, штрафы", - объяснил он. Среди барьеров для торговли между странами Сунь Тяньшу также отметил сложность изучения русского и китайского языков, различия в законодательстве и правовых системах Китая и России, отсутствие единых стандартов сертификации и информационные барьеры в виде неполноты данных и слабых каналов коммуникации. По мнению основателя B2B-платформы, рост объемов требует наличия выстроенной системной автоматизации всех процессов ВЭД, а искусственный интеллект может выступать как вспомогательный инструмент внутри цифровизации.
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технологии, россия, китай
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ
20:34 11.11.2026
 
Основатель B2B-платформы назвал ключевой вызов для торговли России и Китая

Сунь Тяньшу назвал информационную асимметрию ключевым вызовом для торговли России и Китая

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Информационная асимметрия является одним из ключевых вызовов для торговли между Россией и Китаем с точки зрения цифровизации, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу в рамках форума "День платформенной экономики".
"Часть трендов оказывает положительное влияние на рост объемов торговли, при этом мы также сталкиваемся с новыми вызовами. Ключевыми с точки зрения цифровизации являются технологические барьеры и информационная асимметрия", - сказал Сунь Тяньшу агентству.
По его словам, у компаний России и Китая часто наблюдаются разные цифровые системы, форматы данных и уровни защиты информации, и при их интеграции могут возникать ошибки.
"Все эти вопросы невозможно решать по отдельности и вручную, с учетом текущих масштабов торговли, не говоря уже о ее дальнейшем росте. Когда речь идет о сотнях тысяч деклараций, миллионах накладных и сотнях маршрутов, традиционная модель с ручной обработкой становится источником операционных рисков: ошибки, задержки, штрафы", - объяснил он.
Среди барьеров для торговли между странами Сунь Тяньшу также отметил сложность изучения русского и китайского языков, различия в законодательстве и правовых системах Китая и России, отсутствие единых стандартов сертификации и информационные барьеры в виде неполноты данных и слабых каналов коммуникации.
По мнению основателя B2B-платформы, рост объемов требует наличия выстроенной системной автоматизации всех процессов ВЭД, а искусственный интеллект может выступать как вспомогательный инструмент внутри цифровизации.
 
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