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Основатель B2B-платформы назвал прозрачность обязательным условием работы

Основатель B2B-платформы назвал прозрачность обязательным условием работы - 11.11.2026, ПРАЙМ

Основатель B2B-платформы назвал прозрачность обязательным условием работы

Прозрачность становится обязательным условием для работы в сфере трансграничной цифровой торговли, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:44+0300

2026-11-11T21:44+0300

2026-11-11T21:44+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Прозрачность становится обязательным условием для работы в сфере трансграничной цифровой торговли, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу. "В отношении трансграничной цифровой торговли между РФ и КНР, транспарентность также становится обязательным условием работы", - сказал он агентству в рамках форума "День платформенной экономики". По его мнению, актуальными платформами станут те, которые изначально проектировали бизнес-процессы под максимальную прозрачность или смогли максимально оперативно адаптировать их под сквозную прослеживаемость. "Это касается управления цепями поставок на всех этапах – от производства товара до его доставки конечному покупателю. Здесь не обойтись без автоматизации для обеспечения полной синхронизация тех ВЭД-процессов, которые обычно разрозненны и обеспечиваются разными подрядчиками", - объяснил Сунь Тяньшу. Основатель B2B-платформы отметил, что это должно быть базовой архитектурой платформы, чтобы соответствовать требованиям регулирования и потребностям клиентов. "На фоне стабильно растущего товарооборота между Россией и Китаем соответствие регуляторным требованиям становится не просто формальностью, а новым стандартом надежности. Платформы, которые заранее выстроили эти процессы, становятся незаменимыми помощниками для МСП", - подчеркнул предприниматель. По его словам, такие платформы не просто дают доступ к рынку, а обеспечивают устойчивость и предсказуемость бизнеса B2B-платформа "КИФА" - экосистема для взаимодействия между участниками трансграничной торговли. Платформа оказывает комплекс услуг в сфере цифровой торговли с фокусом на ВЭД: через единую интегрированную среду соединяет напрямую поставщиков и покупателей в РФ и КНР.

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