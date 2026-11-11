Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основатель B2B-платформы назвал прозрачность обязательным условием работы - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/osnovatel-875133726.html
Основатель B2B-платформы назвал прозрачность обязательным условием работы
Основатель B2B-платформы назвал прозрачность обязательным условием работы - 11.11.2026, ПРАЙМ
Основатель B2B-платформы назвал прозрачность обязательным условием работы
Прозрачность становится обязательным условием для работы в сфере трансграничной цифровой торговли, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T21:44+0300
2026-11-11T21:44+0300
россия
китай
кнр
мсп
вэд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875133726.jpg?1794422666
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Прозрачность становится обязательным условием для работы в сфере трансграничной цифровой торговли, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу. "В отношении трансграничной цифровой торговли между РФ и КНР, транспарентность также становится обязательным условием работы", - сказал он агентству в рамках форума "День платформенной экономики". По его мнению, актуальными платформами станут те, которые изначально проектировали бизнес-процессы под максимальную прозрачность или смогли максимально оперативно адаптировать их под сквозную прослеживаемость. "Это касается управления цепями поставок на всех этапах – от производства товара до его доставки конечному покупателю. Здесь не обойтись без автоматизации для обеспечения полной синхронизация тех ВЭД-процессов, которые обычно разрозненны и обеспечиваются разными подрядчиками", - объяснил Сунь Тяньшу. Основатель B2B-платформы отметил, что это должно быть базовой архитектурой платформы, чтобы соответствовать требованиям регулирования и потребностям клиентов. "На фоне стабильно растущего товарооборота между Россией и Китаем соответствие регуляторным требованиям становится не просто формальностью, а новым стандартом надежности. Платформы, которые заранее выстроили эти процессы, становятся незаменимыми помощниками для МСП", - подчеркнул предприниматель. По его словам, такие платформы не просто дают доступ к рынку, а обеспечивают устойчивость и предсказуемость бизнеса B2B-платформа "КИФА" - экосистема для взаимодействия между участниками трансграничной торговли. Платформа оказывает комплекс услуг в сфере цифровой торговли с фокусом на ВЭД: через единую интегрированную среду соединяет напрямую поставщиков и покупателей в РФ и КНР.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, кнр, мсп, вэд
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, МСП, ВЭД
21:44 11.11.2026
 
Основатель B2B-платформы назвал прозрачность обязательным условием работы

Сунь Тяньшу: прозрачность становится обязательным условием для работы в цифровой торговле

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Прозрачность становится обязательным условием для работы в сфере трансграничной цифровой торговли, сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу.
"В отношении трансграничной цифровой торговли между РФ и КНР, транспарентность также становится обязательным условием работы", - сказал он агентству в рамках форума "День платформенной экономики".
По его мнению, актуальными платформами станут те, которые изначально проектировали бизнес-процессы под максимальную прозрачность или смогли максимально оперативно адаптировать их под сквозную прослеживаемость.
"Это касается управления цепями поставок на всех этапах – от производства товара до его доставки конечному покупателю. Здесь не обойтись без автоматизации для обеспечения полной синхронизация тех ВЭД-процессов, которые обычно разрозненны и обеспечиваются разными подрядчиками", - объяснил Сунь Тяньшу.
Основатель B2B-платформы отметил, что это должно быть базовой архитектурой платформы, чтобы соответствовать требованиям регулирования и потребностям клиентов.
"На фоне стабильно растущего товарооборота между Россией и Китаем соответствие регуляторным требованиям становится не просто формальностью, а новым стандартом надежности. Платформы, которые заранее выстроили эти процессы, становятся незаменимыми помощниками для МСП", - подчеркнул предприниматель.
По его словам, такие платформы не просто дают доступ к рынку, а обеспечивают устойчивость и предсказуемость бизнеса
B2B-платформа "КИФА" - экосистема для взаимодействия между участниками трансграничной торговли. Платформа оказывает комплекс услуг в сфере цифровой торговли с фокусом на ВЭД: через единую интегрированную среду соединяет напрямую поставщиков и покупателей в РФ и КНР.
 
РОССИЯКИТАЙКНРМСПВЭД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала