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Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году - 11.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Выгоднее всего планировать отпуск в 2027 году на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, при выборе дат отдыха следует учитывать число рабочих дней в... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:20+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Выгоднее всего планировать отпуск в 2027 году на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, при выборе дат отдыха следует учитывать число рабочих дней в календарном месяце, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина. "В 2027 году выгоднее всего планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня при стандартной пятидневной неделе. В это время разница между зарплатой и отпускными будет минимальной", - сказала Стенякина, первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам, ранее состоявшая в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она отметила, что зарплата рассчитывается по количеству рабочих дней в месяце, а отпускные - по среднему заработку за последние 12 месяцев и числу календарных дней отпуска. "Поэтому чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже обходится каждый рабочий день. Уходя в отпуск в такой период, сотрудник может потерять в доходе", - объяснила парламентарий. Стенякина добавила, что наименее выгодно в 2027 году оформлять отдых в январе (15 рабочих дней), феврале и мае (по 19), ноябре (20).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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госдума, отпуск, россия, работа