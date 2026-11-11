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Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году - 11.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
Выгоднее всего планировать отпуск в 2027 году на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, при выборе дат отдыха следует учитывать число рабочих дней в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:20+0300
2026-11-11T10:20+0300
госдума
отпуск
россия
работа
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Выгоднее всего планировать отпуск в 2027 году на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, при выборе дат отдыха следует учитывать число рабочих дней в календарном месяце, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина. "В 2027 году выгоднее всего планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня при стандартной пятидневной неделе. В это время разница между зарплатой и отпускными будет минимальной", - сказала Стенякина, первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам, ранее состоявшая в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она отметила, что зарплата рассчитывается по количеству рабочих дней в месяце, а отпускные - по среднему заработку за последние 12 месяцев и числу календарных дней отпуска. "Поэтому чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже обходится каждый рабочий день. Уходя в отпуск в такой период, сотрудник может потерять в доходе", - объяснила парламентарий. Стенякина добавила, что наименее выгодно в 2027 году оформлять отдых в январе (15 рабочих дней), феврале и мае (по 19), ноябре (20).
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192
40
192
40
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госдума, отпуск, россия, работа
Госдума, отпуск, РОССИЯ, РАБОТА
10:20 11.11.2026
 
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Депутат Стенякина рассказала, на какие даты выгоднее всего планировать отпуск в 2027 году

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Выгоднее всего планировать отпуск в 2027 году на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, при выборе дат отдыха следует учитывать число рабочих дней в календарном месяце, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
"В 2027 году выгоднее всего планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня при стандартной пятидневной неделе. В это время разница между зарплатой и отпускными будет минимальной", - сказала Стенякина, первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам, ранее состоявшая в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Она отметила, что зарплата рассчитывается по количеству рабочих дней в месяце, а отпускные - по среднему заработку за последние 12 месяцев и числу календарных дней отпуска.
"Поэтому чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже обходится каждый рабочий день. Уходя в отпуск в такой период, сотрудник может потерять в доходе", - объяснила парламентарий.
Стенякина добавила, что наименее выгодно в 2027 году оформлять отдых в январе (15 рабочих дней), феврале и мае (по 19), ноябре (20).
 
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