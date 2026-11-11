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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами - 11.11.2026, ПРАЙМ
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Сферы транспорта, логистики, строительства и недвижимости стали лидерами по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в крупнейших городах России, следует... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T06:51+0300
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2026-11-11T06:51+0300
бизнес
казань
москва
краснодар
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сферы транспорта, логистики, строительства и недвижимости стали лидерами по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в крупнейших городах России, следует из результатов исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В Казани самая высокая доля отмечена в сфере транспорта и логистики - 55%. Среди вакансий без специальной подготовки зарплату от 100 тысяч рублей предлагают в 42% случаев. В Москве лидирует строительство и недвижимость с показателем 52%. В транспортной отрасли доля достигла 48%, а в производстве и агропроме - 43%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что транспорт и логистика вошли в число лидирующих отраслей почти во всех исследуемых городах.
Помимо Казани и Москвы, высокая доля таких вакансий отмечена в Краснодаре - 40%, Омске - 33% и Санкт-Петербурге - 32%. В Красноярске на строительство приходится 49% вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. В Краснодаре этот показатель составил 38%, а среди вакансий без опыта - 37%.
Согласно данным, в Санкт-Петербурге зарплату от 100 тысяч рублей обещают в 31% вакансий в сфере строительства, в 28% - в финансах и в 25% - на производстве. В Екатеринбурге за транспортом и логистикой (31%) следуют строительство и недвижимость (23%), а также предложения для кандидатов без специальной подготовки (22%).
В Новосибирске доля высокооплачиваемых вакансий в транспортной отрасли достигла 25%, а среди предложений без опыта - 21%. В сферах IT и строительства такой доход предлагают в 18% случаев.
Высокая доля зарплат от 100 тысяч рублей также зафиксирована в сегменте топ-менеджмента. Так, например, в Перми этот показатель составил 70%, в Волгограде - 60%, а в Самаре - 50%. При этом речь идет о небольшом числе вакансий для узкоспециализированных специалистов.
Анализ около 300 тысяч вакансий был проведен за первые три квартала 2026 года среди крупнейших городов России.
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бизнес, казань, москва, краснодар
Бизнес, КАЗАНЬ, МОСКВА, КРАСНОДАР
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
"Работа.ру": транспорт, логистика, строительство и недвижимость стали лидерами по зарплате
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сферы транспорта, логистики, строительства и недвижимости стали лидерами по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в крупнейших городах России, следует из результатов исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В Казани самая высокая доля отмечена в сфере транспорта и логистики - 55%. Среди вакансий без специальной подготовки зарплату от 100 тысяч рублей предлагают в 42% случаев. В Москве лидирует строительство и недвижимость с показателем 52%. В транспортной отрасли доля достигла 48%, а в производстве и агропроме - 43%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что транспорт и логистика вошли в число лидирующих отраслей почти во всех исследуемых городах.
Помимо Казани и Москвы, высокая доля таких вакансий отмечена в Краснодаре - 40%, Омске - 33% и Санкт-Петербурге - 32%. В Красноярске на строительство приходится 49% вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. В Краснодаре этот показатель составил 38%, а среди вакансий без опыта - 37%.
Согласно данным, в Санкт-Петербурге зарплату от 100 тысяч рублей обещают в 31% вакансий в сфере строительства, в 28% - в финансах и в 25% - на производстве. В Екатеринбурге за транспортом и логистикой (31%) следуют строительство и недвижимость (23%), а также предложения для кандидатов без специальной подготовки (22%).
В Новосибирске доля высокооплачиваемых вакансий в транспортной отрасли достигла 25%, а среди предложений без опыта - 21%. В сферах IT и строительства такой доход предлагают в 18% случаев.
Высокая доля зарплат от 100 тысяч рублей также зафиксирована в сегменте топ-менеджмента. Так, например, в Перми этот показатель составил 70%, в Волгограде - 60%, а в Самаре - 50%. При этом речь идет о небольшом числе вакансий для узкоспециализированных специалистов.
Анализ около 300 тысяч вакансий был проведен за первые три квартала 2026 года среди крупнейших городов России.