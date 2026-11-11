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Парламент Венесуэлы принял реформу закона об электроэнергетике - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Парламент Венесуэлы принял реформу закона об электроэнергетике
Парламент Венесуэлы принял реформу закона об электроэнергетике - 11.11.2026, ПРАЙМ
Парламент Венесуэлы принял реформу закона об электроэнергетике
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла реформу закона об электроэнергетической системе и услугах, допускающую частный и иностранный капитал к участию в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T01:43+0300
2026-11-11T01:43+0300
венесуэла
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МЕХИКО, 11 ноя - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы приняла реформу закона об электроэнергетической системе и услугах, допускающую частный и иностранный капитал к участию в отрасли. "Национальный парламент во вторник на очередном заседании принял реформу Органического закона об электроэнергетической системе и услугах", - говорится в сообщении на сайте парламента. Главное нововведение реформы - допуск частного и иностранного капитала к отдельным направлениям электроэнергетики. Компании смогут участвовать в производстве и продаже электроэнергии, а также в ее передаче и распределении, но для этого им потребуется получить специальные разрешения, лицензии на подключение или концессии. При этом государство сохраняет за собой ключевые элементы системы: гидроэнергетику в бассейнах рек Карони, Парагуа и Каура, магистральные сети передачи и диспетчеризацию. Реформа также предусматривает развитие солнечной и ветровой энергетики. Другой блок изменений касается регулирования отрасли: вводится раздельный учет затрат, доходов и активов по видам деятельности, чтобы повысить прозрачность и исключить необоснованное перекрестное субсидирование. Уточняются обязанности государственной электроэнергетической компании и потребителей: в частности, крупные потребители с нагрузкой свыше двух мегаватт должны будут иметь планы энергосбережения. Отдельные положения позволяют нефтяным предприятиям обеспечивать собственные потребности в электричестве за счет самостоятельной генерации или контрактов с другими поставщиками.
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венесуэла
ВЕНЕСУЭЛА
01:43 11.11.2026
 
Парламент Венесуэлы принял реформу закона об электроэнергетике

Нацассамблея Венесуэлы приняла реформу закона об электроэнергетической системе и услугах

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МЕХИКО, 11 ноя - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы приняла реформу закона об электроэнергетической системе и услугах, допускающую частный и иностранный капитал к участию в отрасли.
"Национальный парламент во вторник на очередном заседании принял реформу Органического закона об электроэнергетической системе и услугах", - говорится в сообщении на сайте парламента.
Главное нововведение реформы - допуск частного и иностранного капитала к отдельным направлениям электроэнергетики. Компании смогут участвовать в производстве и продаже электроэнергии, а также в ее передаче и распределении, но для этого им потребуется получить специальные разрешения, лицензии на подключение или концессии. При этом государство сохраняет за собой ключевые элементы системы: гидроэнергетику в бассейнах рек Карони, Парагуа и Каура, магистральные сети передачи и диспетчеризацию.
Реформа также предусматривает развитие солнечной и ветровой энергетики.
Другой блок изменений касается регулирования отрасли: вводится раздельный учет затрат, доходов и активов по видам деятельности, чтобы повысить прозрачность и исключить необоснованное перекрестное субсидирование. Уточняются обязанности государственной электроэнергетической компании и потребителей: в частности, крупные потребители с нагрузкой свыше двух мегаватт должны будут иметь планы энергосбережения. Отдельные положения позволяют нефтяным предприятиям обеспечивать собственные потребности в электричестве за счет самостоятельной генерации или контрактов с другими поставщиками.
 
ВЕНЕСУЭЛА
 
 
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