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В ГД поддержали проект об индексации невыплаченных вовремя страховых пенсий
В ГД поддержали проект об индексации невыплаченных вовремя страховых пенсий - 11.11.2026, ПРАЙМ
В ГД поддержали проект об индексации невыплаченных вовремя страховых пенсий
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об индексации страховых... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:02+0300
2026-11-11T11:02+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об индексации страховых пенсий, которые пенсионер не получил вовремя и взыскал через суд, передает корреспондент РИА Новости. Решение об этом было принято на заседании комитета в среду. Проект был внесен в Госдуму правительством РФ. Речь в документе идет о случаях, когда пенсионный орган по каким-то причинам не выплатил причитающиеся суммы за прошлый период — например, при назначении пенсии или ее перерасчете, — и пенсионер добился выплаты через суд. Пока решение исполняется, деньги обесцениваются из-за инфляции, и законопроект призван защитить эти суммы от таких потерь. Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "О страховых пенсиях" новой статьей. Согласно предлагаемым изменениям, индексация присужденных сумм будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. Условием при этом является отсутствие необходимости дополнительного установления фактов, которые не находятся в распоряжении пенсионного органа и не могут быть получены им через межведомственное взаимодействие. Предлагаемый подход, как указывали авторы проекта, позволит защитить выплаты от финансовых потерь из-за инфляционных процессов и не потребует внесения изменений в ГПК и Бюджетный кодекс.
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финансы, россия, госдума, пенсии, общество
Финансы, РОССИЯ, Госдума, Пенсии, Общество
В ГД поддержали проект об индексации невыплаченных вовремя страховых пенсий
Комитет Госдумы поддержал проект об индексации невыплаченных вовремя страховых пенсий
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об индексации страховых пенсий, которые пенсионер не получил вовремя и взыскал через суд, передает корреспондент РИА Новости.
Решение об этом было принято на заседании комитета в среду.
Проект был внесен в Госдуму правительством РФ. Речь в документе идет о случаях, когда пенсионный орган по каким-то причинам не выплатил причитающиеся суммы за прошлый период — например, при назначении пенсии или ее перерасчете, — и пенсионер добился выплаты через суд. Пока решение исполняется, деньги обесцениваются из-за инфляции, и законопроект призван защитить эти суммы от таких потерь.
Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "О страховых пенсиях" новой статьей. Согласно предлагаемым изменениям, индексация присужденных сумм будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. Условием при этом является отсутствие необходимости дополнительного установления фактов, которые не находятся в распоряжении пенсионного органа и не могут быть получены им через межведомственное взаимодействие.
Предлагаемый подход, как указывали авторы проекта, позволит защитить выплаты от финансовых потерь из-за инфляционных процессов и не потребует внесения изменений в ГПК и Бюджетный кодекс.