https://1prime.ru/20261111/pensii-875102309.html

В ГД поддержали проект об индексации невыплаченных вовремя страховых пенсий

В ГД поддержали проект об индексации невыплаченных вовремя страховых пенсий - 11.11.2026, ПРАЙМ

В ГД поддержали проект об индексации невыплаченных вовремя страховых пенсий

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об индексации страховых... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:02+0300

2026-11-11T11:02+0300

2026-11-11T11:02+0300

финансы

россия

госдума

пенсии

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875102309.jpg?1794384174

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об индексации страховых пенсий, которые пенсионер не получил вовремя и взыскал через суд, передает корреспондент РИА Новости. Решение об этом было принято на заседании комитета в среду. Проект был внесен в Госдуму правительством РФ. Речь в документе идет о случаях, когда пенсионный орган по каким-то причинам не выплатил причитающиеся суммы за прошлый период — например, при назначении пенсии или ее перерасчете, — и пенсионер добился выплаты через суд. Пока решение исполняется, деньги обесцениваются из-за инфляции, и законопроект призван защитить эти суммы от таких потерь. Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "О страховых пенсиях" новой статьей. Согласно предлагаемым изменениям, индексация присужденных сумм будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. Условием при этом является отсутствие необходимости дополнительного установления фактов, которые не находятся в распоряжении пенсионного органа и не могут быть получены им через межведомственное взаимодействие. Предлагаемый подход, как указывали авторы проекта, позволит защитить выплаты от финансовых потерь из-за инфляционных процессов и не потребует внесения изменений в ГПК и Бюджетный кодекс.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, госдума, пенсии, общество