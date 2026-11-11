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Средняя пенсия в Москве за год выросла более чем на 2,2 тысячи рублей
Средняя пенсия в Москве за год выросла более чем на 2,2 тысячи рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Средняя пенсия в Москве за год выросла более чем на 2,2 тысячи рублей
Средний размер пенсии в Москве за год увеличился более чем на 2,2 тысячи рублей, следует из данных статистики СФР, с которой ознакомились РИА Новости. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T01:58+0300
2026-11-11T01:58+0300
2026-11-11T01:58+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсии в Москве за год увеличился более чем на 2,2 тысячи рублей, следует из данных статистики СФР, с которой ознакомились РИА Новости.
Согласно статистике, в октябре 2026 года средняя пенсия в Москве достигла 27 309 рублей, тогда как годом ранее она составляла 25 085 рублей.
Таким образом, рост составил 2224 рубля.
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Средняя пенсия в Москве за год выросла более чем на 2,2 тысячи рублей
СФР: средняя пенсия в Москве за год выросла более чем на 2,2 тысячи рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсии в Москве за год увеличился более чем на 2,2 тысячи рублей, следует из данных статистики СФР, с которой ознакомились РИА Новости.
Согласно статистике, в октябре 2026 года средняя пенсия в Москве достигла 27 309 рублей, тогда как годом ранее она составляла 25 085 рублей.
Таким образом, рост составил 2224 рубля.