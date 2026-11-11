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В аэропортах Пензы, Саратова и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы, Саратова и Ярославля ввели временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы, Саратова и Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Саратова и Ярославля, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T00:28+0300
2026-11-11T00:28+0300
2026-11-11T00:28+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Саратова и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саратова ("Гагарин"), Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Пензы, Саратова и Ярославля ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Пензы, Саратова и Ярославля ввели временные ограничения