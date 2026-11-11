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Второй день трехсторонних переговоров стартовал в Абу-Даби

Второй день трехсторонних переговоров стартовал в Абу-Даби - 11.11.2026, ПРАЙМ

Второй день трехсторонних переговоров стартовал в Абу-Даби

Второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины стартовал в Абу-Даби в среду, сообщил РИА Новости источник в переговорной... | 11.11.2026, ПРАЙМ

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АБУ-ДАБИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины стартовал в Абу-Даби в среду, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. "Начали", - сказал источник агентства. Накануне, 10 ноября, в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. В первый день переговоров делегации общались почти 4 часа. Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование - лишь один из пунктов масштабной дискуссии.

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россия, мировая экономика, сша, украина, абу-даби