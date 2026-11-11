https://1prime.ru/20261111/peterburg-875110110.html

В Петербурге построят четыре станции Красносельско-Калининской линии метро

В Петербурге построят четыре станции Красносельско-Калининской линии метро - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Петербурге построят четыре станции Красносельско-Калининской линии метро

Четыре новые станции Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге ориентировочно планируется построить в 2030-2040 годах, следует из материалов... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:01+0300

2026-11-11T13:01+0300

2026-11-11T13:08+0300

бизнес

санкт-петербург

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875110110.jpg?1794391680

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Четыре новые станции Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге ориентировочно планируется построить в 2030-2040 годах, следует из материалов городского комитета по градостроительству. "Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию… первый этап – участок линии от станции "Каретная" до станции "Лиговский проспект-2" - 2030 год, второй этап – участок линии от станции "Лиговский просект-2" до станции "Суворовская-1" - 2036 год, третий этап – участок линии от станции "Суворовская-1" до станции "Полюстровский проспект-1" - 2040 год", - говорится в материалах общественного обсуждения проекта планировки участка линии, размещенных на сайте комитета. Согласно документам, станция метро "Суворовская-1" будет располагаться в районе Суворовского проспекта, 61, один вестибюль станции метро "Полюстровский проспект-1" - на Апрельской улице, второй - на пересечении Апрельской улицы с проспектом Металлистов.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург