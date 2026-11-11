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В Петербурге построят четыре станции Красносельско-Калининской линии метро
В Петербурге построят четыре станции Красносельско-Калининской линии метро - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Петербурге построят четыре станции Красносельско-Калининской линии метро
Четыре новые станции Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге ориентировочно планируется построить в 2030-2040 годах, следует из материалов... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:01+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Четыре новые станции Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге ориентировочно планируется построить в 2030-2040 годах, следует из материалов городского комитета по градостроительству. "Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию… первый этап – участок линии от станции "Каретная" до станции "Лиговский проспект-2" - 2030 год, второй этап – участок линии от станции "Лиговский просект-2" до станции "Суворовская-1" - 2036 год, третий этап – участок линии от станции "Суворовская-1" до станции "Полюстровский проспект-1" - 2040 год", - говорится в материалах общественного обсуждения проекта планировки участка линии, размещенных на сайте комитета. Согласно документам, станция метро "Суворовская-1" будет располагаться в районе Суворовского проспекта, 61, один вестибюль станции метро "Полюстровский проспект-1" - на Апрельской улице, второй - на пересечении Апрельской улицы с проспектом Металлистов.
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бизнес, санкт-петербург
В Петербурге построят четыре станции Красносельско-Калининской линии метро
Четыре станции Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге построят к 2040 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Четыре новые станции Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге ориентировочно планируется построить в 2030-2040 годах, следует из материалов городского комитета по градостроительству.
"Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию… первый этап – участок линии от станции "Каретная" до станции "Лиговский проспект-2" - 2030 год, второй этап – участок линии от станции "Лиговский просект-2" до станции "Суворовская-1" - 2036 год, третий этап – участок линии от станции "Суворовская-1" до станции "Полюстровский проспект-1" - 2040 год", - говорится в материалах общественного обсуждения проекта планировки участка линии, размещенных на сайте комитета.
Согласно документам, станция метро "Суворовская-1" будет располагаться в районе Суворовского проспекта, 61, один вестибюль станции метро "Полюстровский проспект-1" - на Апрельской улице, второй - на пересечении Апрельской улицы с проспектом Металлистов.