https://1prime.ru/20261111/petrozavodsk-875094336.html
В аэропортах Петрозаводска, Пскова и Череповца сняли ограничения
В аэропортах Петрозаводска, Пскова и Череповца сняли ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Петрозаводска, Пскова и Череповца сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Петрозаводска, Пскова, Череповца, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T07:30+0300
2026-11-11T07:30+0300
2026-11-11T07:30+0300
бизнес
россия
псков
череповец
росавиация
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Петрозаводска, Пскова, Череповца, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Петрозаводска, Пскова, Череповца. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, псков, череповец, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Псков, Череповец, Росавиация
В аэропортах Петрозаводска, Пскова и Череповца сняли ограничения
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Петрозаводска, Пскова, Череповца