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Российские цифровые платформы успешно выходят на международные рынки - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Российские цифровые платформы успешно выходят на международные рынки
Российские цифровые платформы успешно выходят на международные рынки - 11.11.2026, ПРАЙМ
Российские цифровые платформы успешно выходят на международные рынки
Российские цифровые платформы, несмотря на санкционное давление и несправедливую конкуренцию других стран, успешно выходят на международные рынки, сообщил... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:15+0300
2026-11-11T19:15+0300
россия
технологии
максим орешкин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875129562.jpg?1794413717
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы, несмотря на санкционное давление и несправедливую конкуренцию других стран, успешно выходят на международные рынки, сообщил журналистам замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "У нас много платформ, они работают действительно эффективно. Эта эффективность доказана тем, что эти платформы успешно выходят на международные рынки. Несмотря на санкционное давление, несмотря на такую несправедливую конкуренцию со стороны других стран", - сказал Орешкин по итогам пленарной сессии Дня платформенной экономики. Он подчеркнул, что российские платформы - за счет качественного и эффективного продукта - ценятся за границей.
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192
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россия, технологии, максим орешкин
РОССИЯ, Технологии, Максим Орешкин
19:15 11.11.2026
 
Российские цифровые платформы успешно выходят на международные рынки

Орешкин: российские цифровые платформы успешно выходят на международные рынки

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы, несмотря на санкционное давление и несправедливую конкуренцию других стран, успешно выходят на международные рынки, сообщил журналистам замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"У нас много платформ, они работают действительно эффективно. Эта эффективность доказана тем, что эти платформы успешно выходят на международные рынки. Несмотря на санкционное давление, несмотря на такую несправедливую конкуренцию со стороны других стран", - сказал Орешкин по итогам пленарной сессии Дня платформенной экономики.
Он подчеркнул, что российские платформы - за счет качественного и эффективного продукта - ценятся за границей.
 
РОССИЯТехнологииМаксим Орешкин
 
 
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