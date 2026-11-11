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Российские цифровые платформы успешно выходят на международные рынки

Российские цифровые платформы успешно выходят на международные рынки - 11.11.2026, ПРАЙМ

Российские цифровые платформы успешно выходят на международные рынки

Российские цифровые платформы, несмотря на санкционное давление и несправедливую конкуренцию других стран, успешно выходят на международные рынки, сообщил... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T19:15+0300

2026-11-11T19:15+0300

2026-11-11T19:15+0300

россия

технологии

максим орешкин

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы, несмотря на санкционное давление и несправедливую конкуренцию других стран, успешно выходят на международные рынки, сообщил журналистам замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "У нас много платформ, они работают действительно эффективно. Эта эффективность доказана тем, что эти платформы успешно выходят на международные рынки. Несмотря на санкционное давление, несмотря на такую несправедливую конкуренцию со стороны других стран", - сказал Орешкин по итогам пленарной сессии Дня платформенной экономики. Он подчеркнул, что российские платформы - за счет качественного и эффективного продукта - ценятся за границей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, технологии, максим орешкин