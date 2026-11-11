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"Почта России" готова к эксперименту по онлайн-продаже российского вина

"Почта России" готова к эксперименту по онлайн-продаже российского вина - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Почта России" готова к эксперименту по онлайн-продаже российского вина

"Почта России" готова к эксперименту по онлайн-продаже российского вина через сайт компании, заявил генеральный директор "Почты России" Михаил Волков. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:30+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" готова к эксперименту по онлайн-продаже российского вина через сайт компании, заявил генеральный директор "Почты России" Михаил Волков. "Мы уже провели достаточно большую работу с Росалкогольрегулированием. С точки зрения интеграции, прослеживаемости, подготовленности необходимой мощности для хранения, доставки. У нас есть, собственно, курьерские службы. Поэтому мы, в целом, готовы для проведения данного эксперимента", - сказал Волков. Как отметил гендиректор "Почты России", данный эксперимент предполагает, в первую очередь, поддержку российских производителей вина, и "Почта" выступает как государственная компания надежным партнером для обеспечения прозрачности и контроля всей цепочки доставки от производителя до покупателя. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России". В рамках эксперимента планируется организовать розничную продажу вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в России или странах ЕАЭС. Планируется доставлять его покупателям только в двух регионах - Москве и Московской области. Если пилотный проект в столичном регионе окажется эффективным, территория эксперимента может быть расширена на другие регионы, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Как уточнил замглавы Минфина Алексей Сазанов, эксперимент планируется провести в 2027-2029 годах. "Законопроект предполагает проведение эксперимента. Цель этого эксперимента как раз проверить все те тезисы, те вопросы, которые вы сейчас озвучили. Соответственно, если по итогам проведения эксперимента будет подтверждено, что это способствует распространению потребления алкоголя, либо будут не соблюдаться какие-то запреты, ограничения, которые сейчас установлены для розничной торговли, то эксперимент будет прекращен", - сказал он. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что пока российский рынок доставки алкогольной продукции находится в серой зоне и оценивается в 30-50 миллиардов рублей. Он добавил, что в 2024 году по требованиям Росалкогольтабакконтроля было заблокировано 8 тысяч сайтов, на которых был возможен дистанционный заказ алкоголя, а в 2025 году - 25 тысяч сайтов.

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бизнес, россия, москва, московская область, михаил волков, максим топилин, алексей сазанов, почта россии, госдума, минфин