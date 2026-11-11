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МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу - 11.11.2026, ПРАЙМ
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу
Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Польшу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:02+0300
2026-11-11T16:02+0300
2026-11-11T16:02+0300
бизнес
россия
польша
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Польшу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы вновь напоминаем о рекомендации министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу. Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать", - сказала Захарова в ходе брифинга. Министр отметила, что если граждане России уже находятся в Польше, то "при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в случае необходимости получения экстренной помощи, будь то консульская помощь, информационная, какая-то поддержка, необходимо обратиться в посольство России в Варшаве по телефону горячей линии".
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бизнес, россия, польша, мария захарова, мид рф
Бизнес, РОССИЯ, ПОЛЬША, Мария Захарова, МИД РФ
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу
Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Польшу
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Польшу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вновь напоминаем о рекомендации министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу. Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Министр отметила, что если граждане России уже находятся в Польше, то "при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в случае необходимости получения экстренной помощи, будь то консульская помощь, информационная, какая-то поддержка, необходимо обратиться в посольство России в Варшаве по телефону горячей линии".