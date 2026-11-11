https://1prime.ru/20261111/posobie-875125478.html

Пособие "Очерки по экономике" получило премию "Экономическая книга года"

Пособие "Очерки по экономике" получило премию "Экономическая книга года" - 11.11.2026, ПРАЙМ

Пособие "Очерки по экономике" получило премию "Экономическая книга года"

Учебное пособие для вузов "Очерки по экономике" под общей редакцией председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:01+0300

2026-11-11T18:01+0300

2026-11-11T18:01+0300

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875125478.jpg?1794409310

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Учебное пособие для вузов "Очерки по экономике" под общей редакцией председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева получило общественную премию "Экономическая книга года - 2026", передает корреспондент РИА Новости. Премия общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России" вручается ежегодно с 2018 года на Всероссийском экономическом собрании, посвященном Дню экономиста, который отмечается 11 ноября. В этом году собрание проходит в среду в историческом зале гостиницы "Метрополь" в Москве. На соискание премии в этом году были выдвинуты 155 изданий, 15 из них вошли в лонг-лист, 10 - в шорт-лист. Пособие "Очерки по экономике" получило премию в номинации "Учебник и учебные пособия". Фадеев презентовал учебник "Очерки по экономике" на ПМЭФ в июне.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва