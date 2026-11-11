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Пособие "Очерки по экономике" получило премию "Экономическая книга года"
Пособие "Очерки по экономике" получило премию "Экономическая книга года" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Пособие "Очерки по экономике" получило премию "Экономическая книга года"
Учебное пособие для вузов "Очерки по экономике" под общей редакцией председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:01+0300
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2026-11-11T18:01+0300
москва
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Учебное пособие для вузов "Очерки по экономике" под общей редакцией председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева получило общественную премию "Экономическая книга года - 2026", передает корреспондент РИА Новости.
Премия общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России" вручается ежегодно с 2018 года на Всероссийском экономическом собрании, посвященном Дню экономиста, который отмечается 11 ноября. В этом году собрание проходит в среду в историческом зале гостиницы "Метрополь" в Москве.
На соискание премии в этом году были выдвинуты 155 изданий, 15 из них вошли в лонг-лист, 10 - в шорт-лист. Пособие "Очерки по экономике" получило премию в номинации "Учебник и учебные пособия".
Фадеев презентовал учебник "Очерки по экономике" на ПМЭФ в июне.
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москва
Пособие "Очерки по экономике" получило премию "Экономическая книга года"
Пособие "Очерки по экономике" получило общественную премию "Экономическая книга года"
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Учебное пособие для вузов "Очерки по экономике" под общей редакцией председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева получило общественную премию "Экономическая книга года - 2026", передает корреспондент РИА Новости.
Премия общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России" вручается ежегодно с 2018 года на Всероссийском экономическом собрании, посвященном Дню экономиста, который отмечается 11 ноября. В этом году собрание проходит в среду в историческом зале гостиницы "Метрополь" в Москве.
На соискание премии в этом году были выдвинуты 155 изданий, 15 из них вошли в лонг-лист, 10 - в шорт-лист. Пособие "Очерки по экономике" получило премию в номинации "Учебник и учебные пособия".
Фадеев презентовал учебник "Очерки по экономике" на ПМЭФ в июне.