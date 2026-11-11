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Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое - 11.11.2026, ПРАЙМ
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении, достигнув максимума с прошлого ноября,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T02:46+0300
2026-11-11T02:46+0300
россия
бразилия
аргентина
китай
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении, достигнув максимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, за октябрь текущего года российские экспортеры отправили в Бразилию активных дрожжей, то есть тех, что применяются в кулинарии и приготовлении напитков, на 470,5 тысячи долларов. За месяц объем поставок вырос в 1,7 раза, а в годовом выражении - в 2,3 раза. Однако суммарный объем поставок за январь-октябрь сократился в 1,9 раза - до 1,8 миллиона долларов. Всего за октябрь Бразилия импортировала пекарских дрожжей на 5,6 миллиона долларов. Россия среди главных поставщиков заняла четвертое место. Кроме нее, в топ-5 вошли Аргентина (1,7 миллиона долларов), Китай (1,1 миллиона), Швейцария (485,8 тысячи) и Нидерланды (466,8 тысячи).
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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россия, бразилия, аргентина, китай
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА, КИТАЙ
02:46 11.11.2026
 
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое

Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре выросли более чем вдвое

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении, достигнув максимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за октябрь текущего года российские экспортеры отправили в Бразилию активных дрожжей, то есть тех, что применяются в кулинарии и приготовлении напитков, на 470,5 тысячи долларов. За месяц объем поставок вырос в 1,7 раза, а в годовом выражении - в 2,3 раза.
Однако суммарный объем поставок за январь-октябрь сократился в 1,9 раза - до 1,8 миллиона долларов.
Всего за октябрь Бразилия импортировала пекарских дрожжей на 5,6 миллиона долларов. Россия среди главных поставщиков заняла четвертое место. Кроме нее, в топ-5 вошли Аргентина (1,7 миллиона долларов), Китай (1,1 миллиона), Швейцария (485,8 тысячи) и Нидерланды (466,8 тысячи).
 
РОССИЯБРАЗИЛИЯАРГЕНТИНАКИТАЙ
 
 
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