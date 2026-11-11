https://1prime.ru/20261111/postavki-875092714.html

Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое

Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое - 11.11.2026, ПРАЙМ

Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое

Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении, достигнув максимума с прошлого ноября,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T02:46+0300

2026-11-11T02:46+0300

2026-11-11T02:46+0300

россия

бразилия

аргентина

китай

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875092714.jpg?1794354418

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении, достигнув максимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, за октябрь текущего года российские экспортеры отправили в Бразилию активных дрожжей, то есть тех, что применяются в кулинарии и приготовлении напитков, на 470,5 тысячи долларов. За месяц объем поставок вырос в 1,7 раза, а в годовом выражении - в 2,3 раза. Однако суммарный объем поставок за январь-октябрь сократился в 1,9 раза - до 1,8 миллиона долларов. Всего за октябрь Бразилия импортировала пекарских дрожжей на 5,6 миллиона долларов. Россия среди главных поставщиков заняла четвертое место. Кроме нее, в топ-5 вошли Аргентина (1,7 миллиона долларов), Китай (1,1 миллиона), Швейцария (485,8 тысячи) и Нидерланды (466,8 тысячи).

бразилия

аргентина

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия, аргентина, китай