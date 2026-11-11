https://1prime.ru/20261111/postavki-875092714.html
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое - 11.11.2026, ПРАЙМ
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении, достигнув максимума с прошлого ноября,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T02:46+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении, достигнув максимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за октябрь текущего года российские экспортеры отправили в Бразилию активных дрожжей, то есть тех, что применяются в кулинарии и приготовлении напитков, на 470,5 тысячи долларов. За месяц объем поставок вырос в 1,7 раза, а в годовом выражении - в 2,3 раза.
Однако суммарный объем поставок за январь-октябрь сократился в 1,9 раза - до 1,8 миллиона долларов.
Всего за октябрь Бразилия импортировала пекарских дрожжей на 5,6 миллиона долларов. Россия среди главных поставщиков заняла четвертое место. Кроме нее, в топ-5 вошли Аргентина (1,7 миллиона долларов), Китай (1,1 миллиона), Швейцария (485,8 тысячи) и Нидерланды (466,8 тысячи).
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россия, бразилия, аргентина, китай
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА, КИТАЙ
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию выросли более чем вдвое
Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре выросли более чем вдвое
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Поставки пекарских дрожжей из России в Бразилию в октябре этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении, достигнув максимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за октябрь текущего года российские экспортеры отправили в Бразилию активных дрожжей, то есть тех, что применяются в кулинарии и приготовлении напитков, на 470,5 тысячи долларов. За месяц объем поставок вырос в 1,7 раза, а в годовом выражении - в 2,3 раза.
Однако суммарный объем поставок за январь-октябрь сократился в 1,9 раза - до 1,8 миллиона долларов.
Всего за октябрь Бразилия импортировала пекарских дрожжей на 5,6 миллиона долларов. Россия среди главных поставщиков заняла четвертое место. Кроме нее, в топ-5 вошли Аргентина (1,7 миллиона долларов), Китай (1,1 миллиона), Швейцария (485,8 тысячи) и Нидерланды (466,8 тысячи).