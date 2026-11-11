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Пожар произошел в шахте предприятия в пермских Березниках - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Пожар произошел в шахте предприятия в пермских Березниках
Пожар произошел в шахте предприятия в пермских Березниках - 11.11.2026, ПРАЙМ
Пожар произошел в шахте предприятия в пермских Березниках
Бурмашина загорелась в шахте в Березниках, никто не пострадал, площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:23+0300
2026-11-11T11:23+0300
происшествия
промышленность
мчс
пожар
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Бурмашина загорелась в шахте в Березниках, никто не пострадал, площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС. По данным ведомства, дежурному поступило сообщение о пожаре в Березниках 7.37 (5.37 мск). Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что произошло загорание бурмашины в шахте. "Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная площадь пожара составила три квадратных метра", - рассказали в ведомстве."В руднике произошло задымление. В целях обеспечения безопасности все сотрудники оперативно были выведены на поверхность. Пострадавших нет. Для предотвращения подобных инцидентов в будущем инициировано внутреннее расследование", - сообщили в пресс-службе компании "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат".Расследование позволит выяснить причины произошедшего и принять соответствующие меры, уточнили в компании.На Усольском калийном комбинате (УКК) в Березниках производят хлористый калий. Общая длина выработок составляет более 800 километров.
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промышленность, мчс, пожар, пермский край, россия
Происшествия, Промышленность, МЧС, пожар, Пермский край, РОССИЯ
11:23 11.11.2026
 
Пожар произошел в шахте предприятия в пермских Березниках

МЧС: бурмашина загорелась в шахте в Березниках, никто не пострадал

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ПЕРМЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Бурмашина загорелась в шахте в Березниках, никто не пострадал, площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС.
По данным ведомства, дежурному поступило сообщение о пожаре в Березниках 7.37 (5.37 мск). Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что произошло загорание бурмашины в шахте.
"Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная площадь пожара составила три квадратных метра", - рассказали в ведомстве.
"В руднике произошло задымление. В целях обеспечения безопасности все сотрудники оперативно были выведены на поверхность. Пострадавших нет. Для предотвращения подобных инцидентов в будущем инициировано внутреннее расследование", - сообщили в пресс-службе компании "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат".
Расследование позволит выяснить причины произошедшего и принять соответствующие меры, уточнили в компании.
На Усольском калийном комбинате (УКК) в Березниках производят хлористый калий. Общая длина выработок составляет более 800 километров.
 
ПроисшествияПромышленностьМЧСпожарПермский крайРОССИЯ
 
 
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