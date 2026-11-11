https://1prime.ru/20261111/pribyl-875098572.html
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6% в годовом выражении, до 1,67 триллиона рублей, сообщает банк. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:07+0300
2026-11-11T10:07+0300
2026-11-11T10:07+0300
банки
финансы
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875098572.jpg?1794380879
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6% в годовом выражении, до 1,67 триллиона рублей, сообщает банк.
"По итогам 10 месяцев 2026 года Сбербанк заработал 1 669,7 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 17,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Рентабельность капитала составила 22,9%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Также сообщается, что в октябре Сбербанк заработал 168,5 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 12,6% больше показателя годом ранее, при рентабельности капитала 22,4%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, герман греф, сбербанк
Банки, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6% в годовом выражении, до 1,67 триллиона рублей, сообщает банк.
"По итогам 10 месяцев 2026 года Сбербанк заработал 1 669,7 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 17,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Рентабельность капитала составила 22,9%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Также сообщается, что в октябре Сбербанк заработал 168,5 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 12,6% больше показателя годом ранее, при рентабельности капитала 22,4%.