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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6% в годовом выражении, до 1,67 триллиона рублей, сообщает банк. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:07+0300

2026-11-11T10:07+0300

2026-11-11T10:07+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре выросла на 17,6% в годовом выражении, до 1,67 триллиона рублей, сообщает банк. "По итогам 10 месяцев 2026 года Сбербанк заработал 1 669,7 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 17,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Рентабельность капитала составила 22,9%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа. Также сообщается, что в октябре Сбербанк заработал 168,5 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 12,6% больше показателя годом ранее, при рентабельности капитала 22,4%.

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банки, финансы, герман греф, сбербанк