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Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту рейса в Тель-Авив
Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту рейса в Тель-Авив - 11.11.2026, ПРАЙМ
Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту рейса в Тель-Авив
Признаков задымления или возгорания на борту самолета Red Wings, выполнявшего 5 ноября рейс из Москвы в Тель-Авив, не было, сообщил РИА Новости перевозчик. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:14+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Признаков задымления или возгорания на борту самолета Red Wings, выполнявшего 5 ноября рейс из Москвы в Тель-Авив, не было, сообщил РИА Новости перевозчик. Ранее в среду Telegram-канал Shot сообщил, что на борту самолета Ту-214 авиакомпании Red Wings, который летел в Тель-Авив из Жуковского, произошло задымление, причиной которого стал динамик оповещения пассажиров. "Признаков задымления или возгорания обнаружено не было. Самолет благополучно завершил рейс", - сообщили в Red Wings, уточнив, что рейс совершался 5 ноября. Как объяснили в авиакомпании, посторонний запах появился во время полета в районе бортовой кухни. Экипаж в полете проверил возможные источники запаха, в том числе электропроводки и динамики, но не нашел признаков задымления. "В аэропорту специалисты провели дополнительную техническую проверку самолета. Воздушное судно уже вернулось к полетам", - подчеркнули в Red Wings.
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Бизнес, РОССИЯ, Тель-Авив, МОСКВА, жуковский, Red Wings
Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту рейса в Тель-Авив
Red Wings: признаков задымления на борту рейса из Москвы в Тель-Авив не было
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Признаков задымления или возгорания на борту самолета Red Wings, выполнявшего 5 ноября рейс из Москвы в Тель-Авив, не было, сообщил РИА Новости перевозчик.
Ранее в среду Telegram-канал Shot сообщил, что на борту самолета Ту-214 авиакомпании Red Wings, который летел в Тель-Авив из Жуковского, произошло задымление, причиной которого стал динамик оповещения пассажиров.
"Признаков задымления или возгорания обнаружено не было. Самолет благополучно завершил рейс", - сообщили в Red Wings, уточнив, что рейс совершался 5 ноября.
Как объяснили в авиакомпании, посторонний запах появился во время полета в районе бортовой кухни. Экипаж в полете проверил возможные источники запаха, в том числе электропроводки и динамики, но не нашел признаков задымления.
"В аэропорту специалисты провели дополнительную техническую проверку самолета. Воздушное судно уже вернулось к полетам", - подчеркнули в Red Wings.