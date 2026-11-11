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Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту рейса в Тель-Авив - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту рейса в Тель-Авив
Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту рейса в Тель-Авив - 11.11.2026, ПРАЙМ
Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту рейса в Тель-Авив
Признаков задымления или возгорания на борту самолета Red Wings, выполнявшего 5 ноября рейс из Москвы в Тель-Авив, не было, сообщил РИА Новости перевозчик. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:14+0300
2026-11-11T12:17+0300
бизнес
россия
тель-авив
москва
жуковский
red wings
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Признаков задымления или возгорания на борту самолета Red Wings, выполнявшего 5 ноября рейс из Москвы в Тель-Авив, не было, сообщил РИА Новости перевозчик. Ранее в среду Telegram-канал Shot сообщил, что на борту самолета Ту-214 авиакомпании Red Wings, который летел в Тель-Авив из Жуковского, произошло задымление, причиной которого стал динамик оповещения пассажиров. "Признаков задымления или возгорания обнаружено не было. Самолет благополучно завершил рейс", - сообщили в Red Wings, уточнив, что рейс совершался 5 ноября. Как объяснили в авиакомпании, посторонний запах появился во время полета в районе бортовой кухни. Экипаж в полете проверил возможные источники запаха, в том числе электропроводки и динамики, но не нашел признаков задымления. "В аэропорту специалисты провели дополнительную техническую проверку самолета. Воздушное судно уже вернулось к полетам", - подчеркнули в Red Wings.
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бизнес, россия, тель-авив, москва, жуковский, red wings
Бизнес, РОССИЯ, Тель-Авив, МОСКВА, жуковский, Red Wings
12:14 11.11.2026 (обновлено: 12:17 11.11.2026)
 
Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту рейса в Тель-Авив

Red Wings: признаков задымления на борту рейса из Москвы в Тель-Авив не было

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Признаков задымления или возгорания на борту самолета Red Wings, выполнявшего 5 ноября рейс из Москвы в Тель-Авив, не было, сообщил РИА Новости перевозчик.
Ранее в среду Telegram-канал Shot сообщил, что на борту самолета Ту-214 авиакомпании Red Wings, который летел в Тель-Авив из Жуковского, произошло задымление, причиной которого стал динамик оповещения пассажиров.
"Признаков задымления или возгорания обнаружено не было. Самолет благополучно завершил рейс", - сообщили в Red Wings, уточнив, что рейс совершался 5 ноября.
Как объяснили в авиакомпании, посторонний запах появился во время полета в районе бортовой кухни. Экипаж в полете проверил возможные источники запаха, в том числе электропроводки и динамики, но не нашел признаков задымления.
"В аэропорту специалисты провели дополнительную техническую проверку самолета. Воздушное судно уже вернулось к полетам", - подчеркнули в Red Wings.
 
БизнесРОССИЯТель-АвивМОСКВАжуковскийRed Wings
 
 
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