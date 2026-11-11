Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи легковых автомобилей в Китае могут опуститься ниже 19 млн единиц - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/prodazhi-875129893.html
Продажи легковых автомобилей в Китае могут опуститься ниже 19 млн единиц
Продажи легковых автомобилей в Китае могут опуститься ниже 19 млн единиц - 11.11.2026, ПРАЙМ
Продажи легковых автомобилей в Китае могут опуститься ниже 19 млн единиц
Продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке Китая в 2026 году могут опуститься ниже 19 миллионов единиц впервые с 2014 года, сообщает портал "Сина" со... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:39+0300
2026-11-11T20:15+0300
бизнес
китай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875129893.jpg?1794417311
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке Китая в 2026 году могут опуститься ниже 19 миллионов единиц впервые с 2014 года, сообщает портал "Сина" со ссылкой на прогноз Китайской ассоциации автопроизводителей. "Оценивая динамику за весь год, Китайская ассоциация автопроизводителей прогнозирует, что в 2026 году внутренние продажи легковых автомобилей составят менее 19 миллионов единиц. Это будет первый случай с 2014 года, когда показатель опустится ниже данного уровня", - говорится в сообщении. Согласно данным ассоциации, в октябре продажи составили 3,016 миллиона единиц, что на 9,2% меньше, чем годом ранее. Внутренние продажи составили 1,95 миллиона единиц, что на 26,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как говорится в сообщении, внутреннее потребление Китая в области автомобилей по-прежнему испытывает давление.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай
Бизнес, КИТАЙ
19:39 11.11.2026 (обновлено: 20:15 11.11.2026)
 
Продажи легковых автомобилей в Китае могут опуститься ниже 19 млн единиц

Продажи легковых автомобилей в Китае в 2026 году могут опуститься ниже 19 миллионов единиц

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке Китая в 2026 году могут опуститься ниже 19 миллионов единиц впервые с 2014 года, сообщает портал "Сина" со ссылкой на прогноз Китайской ассоциации автопроизводителей.
"Оценивая динамику за весь год, Китайская ассоциация автопроизводителей прогнозирует, что в 2026 году внутренние продажи легковых автомобилей составят менее 19 миллионов единиц. Это будет первый случай с 2014 года, когда показатель опустится ниже данного уровня", - говорится в сообщении.
Согласно данным ассоциации, в октябре продажи составили 3,016 миллиона единиц, что на 9,2% меньше, чем годом ранее.
Внутренние продажи составили 1,95 миллиона единиц, что на 26,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как говорится в сообщении, внутреннее потребление Китая в области автомобилей по-прежнему испытывает давление.
 
БизнесКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала