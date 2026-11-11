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Продажи легковых автомобилей в Китае могут опуститься ниже 19 млн единиц

Продажи легковых автомобилей в Китае могут опуститься ниже 19 млн единиц - 11.11.2026, ПРАЙМ

Продажи легковых автомобилей в Китае могут опуститься ниже 19 млн единиц

Продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке Китая в 2026 году могут опуститься ниже 19 миллионов единиц впервые с 2014 года, сообщает портал "Сина" со... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T19:39+0300

2026-11-11T19:39+0300

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бизнес

китай

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке Китая в 2026 году могут опуститься ниже 19 миллионов единиц впервые с 2014 года, сообщает портал "Сина" со ссылкой на прогноз Китайской ассоциации автопроизводителей. "Оценивая динамику за весь год, Китайская ассоциация автопроизводителей прогнозирует, что в 2026 году внутренние продажи легковых автомобилей составят менее 19 миллионов единиц. Это будет первый случай с 2014 года, когда показатель опустится ниже данного уровня", - говорится в сообщении. Согласно данным ассоциации, в октябре продажи составили 3,016 миллиона единиц, что на 9,2% меньше, чем годом ранее. Внутренние продажи составили 1,95 миллиона единиц, что на 26,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как говорится в сообщении, внутреннее потребление Китая в области автомобилей по-прежнему испытывает давление.

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