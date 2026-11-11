Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/promyshlennost-875105956.html
FT: европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии
FT: европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии - 11.11.2026, ПРАЙМ
FT: европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии
Европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии и бюрократии в то время, как Еврокомиссия с трибун рассуждает о необходимости усилий по... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:02+0300
2026-11-11T12:02+0300
мировая экономика
китай
сша
брюссель
ес
financial times
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875105956.jpg?1794387724
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии и бюрократии в то время, как Еврокомиссия с трибун рассуждает о необходимости усилий по защите европейских производств от китайской конкуренции, пишет Financial Times. "ЕС стремится ограничить доступ иностранных конкурентов к отдельным сегментам своего рынка с помощью ряда мер, отдающих приоритет европейским компаниям... Но компании ЕС страдают от высоких цен на энергию и бюрократии", - пишет издание По данным FT, последний европейский производитель ацетильных соединений, необходимых в том числе для выпуска аспирина, законсервировал свои мощности из-за высоких цен на энергию. При этом Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта ацетилсалициловой кислоты. Глава бельгийской химической компании Proviron Вим Михилс сообщил, что европейские предприятия вынуждены платить за энергию в несколько раз больше, чем конкуренты в Китае и США. Он также раскритиковал постоянные изменения требований Брюсселя к бизнесу. На этом фоне ЕС готовит новые ограничения для иностранных поставщиков, однако европейские компании предупреждают, что отказ от китайских комплектующих может дополнительно увеличить их собственные расходы. "Мы можем получить защиту. Возможно, мы сможем продолжить производство в Европе, но у нас не будет собственных поставщиков, поскольку они закрываются", - заявила изданию заместитель генерального директора Европейского совета химической промышленности Cefic Сильви Лемуан. Тем временем, несмотря на рекордное количество торговых защитных мер ЕС в 2024 году, дефицит сообщества в торговле товарами с Китаем уже достиг одного миллиарда евро в день и продолжает увеличиваться.
китай
сша
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, брюссель, ес, financial times
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Брюссель, ЕС, Financial Times
12:02 11.11.2026
 
FT: европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии

FT: европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии и бюрократии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии и бюрократии в то время, как Еврокомиссия с трибун рассуждает о необходимости усилий по защите европейских производств от китайской конкуренции, пишет Financial Times.
"ЕС стремится ограничить доступ иностранных конкурентов к отдельным сегментам своего рынка с помощью ряда мер, отдающих приоритет европейским компаниям... Но компании ЕС страдают от высоких цен на энергию и бюрократии", - пишет издание
По данным FT, последний европейский производитель ацетильных соединений, необходимых в том числе для выпуска аспирина, законсервировал свои мощности из-за высоких цен на энергию. При этом Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта ацетилсалициловой кислоты.
Глава бельгийской химической компании Proviron Вим Михилс сообщил, что европейские предприятия вынуждены платить за энергию в несколько раз больше, чем конкуренты в Китае и США. Он также раскритиковал постоянные изменения требований Брюсселя к бизнесу.
На этом фоне ЕС готовит новые ограничения для иностранных поставщиков, однако европейские компании предупреждают, что отказ от китайских комплектующих может дополнительно увеличить их собственные расходы.
"Мы можем получить защиту. Возможно, мы сможем продолжить производство в Европе, но у нас не будет собственных поставщиков, поскольку они закрываются", - заявила изданию заместитель генерального директора Европейского совета химической промышленности Cefic Сильви Лемуан.
Тем временем, несмотря на рекордное количество торговых защитных мер ЕС в 2024 году, дефицит сообщества в торговле товарами с Китаем уже достиг одного миллиарда евро в день и продолжает увеличиваться.
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАБрюссельЕСFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала