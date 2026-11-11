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FT: европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии

FT: европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии - 11.11.2026, ПРАЙМ

FT: европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии

Европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии и бюрократии в то время, как Еврокомиссия с трибун рассуждает о необходимости усилий по... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:02+0300

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейская промышленность теряет производителей из-за дорогой энергии и бюрократии в то время, как Еврокомиссия с трибун рассуждает о необходимости усилий по защите европейских производств от китайской конкуренции, пишет Financial Times. "ЕС стремится ограничить доступ иностранных конкурентов к отдельным сегментам своего рынка с помощью ряда мер, отдающих приоритет европейским компаниям... Но компании ЕС страдают от высоких цен на энергию и бюрократии", - пишет издание По данным FT, последний европейский производитель ацетильных соединений, необходимых в том числе для выпуска аспирина, законсервировал свои мощности из-за высоких цен на энергию. При этом Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта ацетилсалициловой кислоты. Глава бельгийской химической компании Proviron Вим Михилс сообщил, что европейские предприятия вынуждены платить за энергию в несколько раз больше, чем конкуренты в Китае и США. Он также раскритиковал постоянные изменения требований Брюсселя к бизнесу. На этом фоне ЕС готовит новые ограничения для иностранных поставщиков, однако европейские компании предупреждают, что отказ от китайских комплектующих может дополнительно увеличить их собственные расходы. "Мы можем получить защиту. Возможно, мы сможем продолжить производство в Европе, но у нас не будет собственных поставщиков, поскольку они закрываются", - заявила изданию заместитель генерального директора Европейского совета химической промышленности Cefic Сильви Лемуан. Тем временем, несмотря на рекордное количество торговых защитных мер ЕС в 2024 году, дефицит сообщества в торговле товарами с Китаем уже достиг одного миллиарда евро в день и продолжает увеличиваться.

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мировая экономика, китай, сша, брюссель, ес, financial times