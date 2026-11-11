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"Ореол здоровья": как надпись "протеин" заставляет россиян платить больше

"Ореол здоровья": как надпись "протеин" заставляет россиян платить больше - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Ореол здоровья": как надпись "протеин" заставляет россиян платить больше

Стремление россиян к здоровому образу жизни подстегнуло продажи продуктов с высоким содержанием белка. За год реализация протеиновых батончиков, кисломолочных... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:48+0300

2026-11-11T16:48+0300

2026-11-11T16:48+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стремление россиян к здоровому образу жизни подстегнуло продажи продуктов с высоким содержанием белка. За год реализация протеиновых батончиков, кисломолочных напитков, коктейлей, сыров и йогуртов выросла на 63% и достигла 37,6 млрд рублей. Такие данные приводит NTech, сообщают "Известия". Розничные сети подтверждают динамику, а эксперты предупреждают: маркировка "протеин" нередко становится способом продать привычный товар дороже.Особенно заметно выросли продажи молочных коктейлей, производство которых запустили в 2025 году: за девять месяцев они увеличились в 64,4 раза, до 6,5 миллиарда рублей. Реализация рассыпчатого творога выросла в 3,4 раза, до 724 миллионов рублей, мягкого творога — втрое, йогуртов — на 76%, конфет и шоколада без сахара — на 74%, молочных пудингов — на 62%, молочных напитков — на 53%. На молочную продукцию пришелся наиболее заметный рост — на 130%, до 23,7 миллиарда рублей.Сооснователь NTech Дмитрий Трифонов пояснил "Известиям", что категория только формируется, поэтому основной драйвер — новинки и появление протеиновых продуктов в необычных категориях, а не столько усиление интереса к ЗОЖ. По его оценке, по итогам 2026 года объем продаж только по трем категориям превысит 50 миллиардов рублей.Производители и ритейлеры подтверждают тренд. В ГК "ЭкоНива" отметили, что летом 2025 года творожный цех в Воронежской области увеличил выпуск вдвое — до 20 тонн в сутки, а в начале 2026-го запущено производство обезжиренного творога. Продажи творога бренда за январь–сентябрь выросли в 1,7 раза. В агрохолдинге "Степь" считают, что высокие темпы роста во многом объясняются расширением ассортимента и эффектом низкой базы, а доля таких продуктов в общей структуре продаж пока невелика.В торговых сетях X5 спрос на молочную продукцию с протеином за девять месяцев вырос в 2,4 раза, в "Гипер Ленте" продажи молочной продукции с добавлением белка увеличились почти на 140% в натуральном выражении. По оценке АКОРТ, продажи протеиновых товаров в сетях второй год подряд растут более чем на 60%. Председатель ассоциации Станислав Богданов отметил, что спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных сетях вырос в среднем на 20%, и самым быстрорастущим направлением внутри сегмента стали товары с протеином. По данным НАФИ, около 80% россиян стараются придерживаться здорового рациона.Однако в Институте питания РАМН рекордный рост связывают в том числе с маркетинговыми технологиями. Директор института, доктор медицинских наук Виктор Тутельян заявил "Известиям":"Протеин содержится во всей молочной продукции, в том числе в молоке, сыре и твороге. Эти продукты и без дополнительных добавок богаты полноценным животным белком. Поэтому заявления производителей об уникальности некоторых молочных товаров в большей степени — маркетинговый ход, призванный привлечь внимание потребителей".Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов добавил, что надпись "протеин" на упаковке нередко становится способом продать привычный продукт дороже. В обычном молоке около 3 г белка на 100 г, в греческом йогурте благодаря технологии — 7–10 грамм. Зарубежные исследования подтверждают эффект "ореола здоровья": потребители считали хлопья с маркировкой "протеин" полезнее, хотя в порции было больше сахара, натрия и калорий. Павлов советует смотреть не на надпись, а на количество белка на 100 грамм, содержание сахара, состав и цену в пересчете на реальную порцию белка.Врач-диетолог Лариса Габдулхакова напомнила, что белок необходим организму, но злоупотреблять им не стоит: соленые и копченые сыры могут повышать давление, а при заболеваниях почек или повышенном уровне мочевой кислоты усугубить проблемы. Молочный протеин подходит не всем — возможна непереносимость казеина или лактозы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, эконива, россия, x5 retail group, акорт