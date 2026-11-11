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Банк ПСБ подал заявление о банкротстве основателя BitRiver Игоря Рунца - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Банк ПСБ подал заявление о банкротстве основателя BitRiver Игоря Рунца
Банк ПСБ подал заявление о банкротстве основателя BitRiver Игоря Рунца - 11.11.2026, ПРАЙМ
Банк ПСБ подал заявление о банкротстве основателя BitRiver Игоря Рунца
Банк ПСБ направил в арбитражный суд Свердловской области заявление о банкротстве основателя компании-оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:12+0300
2026-11-11T19:12+0300
финансы
россия
банки
свердловская область
москва
игорь рунец
bitriver
псб
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Банк ПСБ направил в арбитражный суд Свердловской области заявление о банкротстве основателя компании-оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России BitRiver Игоря Рунца, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости и подтвердил агентству заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев. "Мы подтверждаем подачу заявления о признании банкротом основателя майнинговой компании Bitriver Игоря Рунца", - сказал Дорофеев. По его словам, это юридически выверенное и экономически обоснованное решение. Дорофеев уточнил, что Рунец выступал поручителем по кредиту компании "Битривер-Б" и несет солидарную ответственность за неисполнение обязательств заемщиком, допустившим просрочку. "Сумма требований в размере более 770 миллионов рублей включает всю непогашенную просроченную задолженность перед банком. Банк действует строго в правовом поле и отстаивает свои интересы законными способами", - подчеркнул зампред ПСБ. Заявление о банкротстве Рунца поступило в суд 3 ноября и к рассмотрению еще не принято. Замоскворецкий районный суд Москвы в феврале отправил Рунца под домашний арест. Ранее Telegram-канала Baza утверждал, что его задержали по делу о сокрытии средств от взыскания налогов. Статья, по которой Рунец был отправлен под домашний арест, подразумевает ответственность за сокрытие в крупном размере денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. В июле в электронной картотеке судебных дел появилась информация о том, что фигуранту с аналогичными ФИО была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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финансы, россия, банки, свердловская область, москва, игорь рунец, bitriver, псб
Финансы, РОССИЯ, Банки, Свердловская область, МОСКВА, Игорь Рунец, BitRiver, ПСБ
19:12 11.11.2026
 
Банк ПСБ подал заявление о банкротстве основателя BitRiver Игоря Рунца

Банк ПСБ подал заявление о банкротстве основателя майнинговой компании BitRiver Рунца

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Банк ПСБ направил в арбитражный суд Свердловской области заявление о банкротстве основателя компании-оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России BitRiver Игоря Рунца, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости и подтвердил агентству заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
"Мы подтверждаем подачу заявления о признании банкротом основателя майнинговой компании Bitriver Игоря Рунца", - сказал Дорофеев.
По его словам, это юридически выверенное и экономически обоснованное решение.
Дорофеев уточнил, что Рунец выступал поручителем по кредиту компании "Битривер-Б" и несет солидарную ответственность за неисполнение обязательств заемщиком, допустившим просрочку.
"Сумма требований в размере более 770 миллионов рублей включает всю непогашенную просроченную задолженность перед банком. Банк действует строго в правовом поле и отстаивает свои интересы законными способами", - подчеркнул зампред ПСБ.
Заявление о банкротстве Рунца поступило в суд 3 ноября и к рассмотрению еще не принято.
Замоскворецкий районный суд Москвы в феврале отправил Рунца под домашний арест. Ранее Telegram-канала Baza утверждал, что его задержали по делу о сокрытии средств от взыскания налогов.
Статья, по которой Рунец был отправлен под домашний арест, подразумевает ответственность за сокрытие в крупном размере денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
В июле в электронной картотеке судебных дел появилась информация о том, что фигуранту с аналогичными ФИО была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
ФинансыРОССИЯБанкиСвердловская областьМОСКВАИгорь РунецBitRiverПСБ
 
 
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