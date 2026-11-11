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В Пулково задержали более 40 рейсов
В Пулково задержали более 40 рейсов - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Пулково задержали более 40 рейсов
Более 40 рейсов в петербургском аэропорту "Пулково" задержано более чем на два часа, 6 отменено из-за вводимых ранее ограничений, сообщили РИА Новости в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:14+0300
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бизнес
аэропорт пулково
росавиация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Более 40 рейсов в петербургском аэропорту "Пулково" задержано более чем на два часа, 6 отменено из-за вводимых ранее ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "НА 8.00 мск задержано на два и более часов 42 рейса, отменено 6", - сказала собеседница агентства. Ранее Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты.
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бизнес, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, аэропорт Пулково, Росавиация
В Пулково задержали более 40 рейсов
В Пулково задержали 42 рейса и шесть отменили из-за вводимых ограничений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Более 40 рейсов в петербургском аэропорту "Пулково" задержано более чем на два часа, 6 отменено из-за вводимых ранее ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"НА 8.00 мск задержано на два и более часов 42 рейса, отменено 6", - сказала собеседница агентства.
Ранее Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты.