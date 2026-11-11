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В Пулково после снятия ограничений обслужили более десяти рейсов

В Пулково после снятия ограничений обслужили более десяти рейсов - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Пулково после снятия ограничений обслужили более десяти рейсов

Более 10 рейсов обслужено в петербургском аэропорту "Пулково" после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы"... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:17+0300

2026-11-11T10:17+0300

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бизнес

санкт-петербург

аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Более 10 рейсов обслужено в петербургском аэропорту "Пулково" после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "С момента открытия воздушного пространства сотрудники аэропорта обеспечили обслуживание более 10 рейсов и порядка 1200 пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с ранее действовавшими временными ограничениями на использование воздушного пространства Санкт-Петербурга сохраняется необходимость корректировки расписания полетов. Возможны изменения времени вылета и прибытия отдельных рейсов. Сотрудники аэропорта "Пулково" и авиакомпаний работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления регулярного расписания. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, на 9.00 мск в "Пулково" задержано более чем на два часа 44 рейса, отменено 9.

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бизнес, санкт-петербург, аэропорт пулково