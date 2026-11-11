https://1prime.ru/20261111/pulkovo-875098964.html
В Пулково после снятия ограничений обслужили более десяти рейсов
В Пулково после снятия ограничений обслужили более десяти рейсов - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Пулково после снятия ограничений обслужили более десяти рейсов
Более 10 рейсов обслужено в петербургском аэропорту "Пулково" после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы"... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:17+0300
2026-11-11T10:17+0300
2026-11-11T10:26+0300
бизнес
санкт-петербург
аэропорт пулково
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875098964.jpg?1794382011
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Более 10 рейсов обслужено в петербургском аэропорту "Пулково" после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "С момента открытия воздушного пространства сотрудники аэропорта обеспечили обслуживание более 10 рейсов и порядка 1200 пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с ранее действовавшими временными ограничениями на использование воздушного пространства Санкт-Петербурга сохраняется необходимость корректировки расписания полетов. Возможны изменения времени вылета и прибытия отдельных рейсов. Сотрудники аэропорта "Пулково" и авиакомпаний работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления регулярного расписания. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, на 9.00 мск в "Пулково" задержано более чем на два часа 44 рейса, отменено 9.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, санкт-петербург, аэропорт пулково
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
В Пулково после снятия ограничений обслужили более десяти рейсов
В Пулково после снятия ограничений обслужили более десяти рейсов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Более 10 рейсов обслужено в петербургском аэропорту "Пулково" после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"С момента открытия воздушного пространства сотрудники аэропорта обеспечили обслуживание более 10 рейсов и порядка 1200 пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с ранее действовавшими временными ограничениями на использование воздушного пространства Санкт-Петербурга сохраняется необходимость корректировки расписания полетов. Возможны изменения времени вылета и прибытия отдельных рейсов. Сотрудники аэропорта "Пулково" и авиакомпаний работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления регулярного расписания.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, на 9.00 мск в "Пулково" задержано более чем на два часа 44 рейса, отменено 9.