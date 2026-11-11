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Пулково принял и отправил более 60 самолетов после снятия ограничений - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Пулково принял и отправил более 60 самолетов после снятия ограничений
Пулково принял и отправил более 60 самолетов после снятия ограничений - 11.11.2026, ПРАЙМ
Пулково принял и отправил более 60 самолетов после снятия ограничений
Петербургский аэропорт "Пулково" уже принял и отправил более 60 самолетов после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:26+0300
2026-11-11T12:30+0300
бизнес
пулково
аэропорт пулково
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875107556.jpg?1794389409
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" уже принял и отправил более 60 самолетов после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "После возобновления обслуживания рейсов на 11.00 мск аэропорт Пулково принял и отправил более 60 воздушных судов и порядка 7 тысяч тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты.
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бизнес, пулково, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, Пулково, аэропорт Пулково, Росавиация
12:26 11.11.2026 (обновлено: 12:30 11.11.2026)
 
Пулково принял и отправил более 60 самолетов после снятия ограничений

Пулково принял и отправил более 60 самолетов после снятия ограничений

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" уже принял и отправил более 60 самолетов после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"После возобновления обслуживания рейсов на 11.00 мск аэропорт Пулково принял и отправил более 60 воздушных судов и порядка 7 тысяч тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты.
 
БизнесПулковоаэропорт ПулковоРосавиация
 
 
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