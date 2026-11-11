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Все самолеты вернулись в Пулково с запасных аэродромов
Все самолеты вернулись в Пулково с запасных аэродромов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Все самолеты вернулись в Пулково с запасных аэродромов
Все самолеты вернулись в петербургский аэропорт "Пулково" с запасных аэродромов после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:30+0300
2026-11-11T15:30+0300
2026-11-11T15:36+0300
бизнес
аэропорт пулково
росавиация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Все самолеты вернулись в петербургский аэропорт "Пулково" с запасных аэродромов после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Все борта вернулись с запасных аэродромов. Полетное расписание стабилизируется", - говорится в сообщении. Также сообщается, что с момента открытия воздушного пространства аэропорт "Пулково" обслужил более 100 рейсов и порядка 15 тысяч пассажиров. Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты.
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бизнес, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, аэропорт Пулково, Росавиация
Все самолеты вернулись в Пулково с запасных аэродромов
Все самолеты вернулись в Пулково с запасных аэродромов после снятия ограничений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Все самолеты вернулись в петербургский аэропорт "Пулково" с запасных аэродромов после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"Все борта вернулись с запасных аэродромов. Полетное расписание стабилизируется", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с момента открытия воздушного пространства аэропорт "Пулково" обслужил более 100 рейсов и порядка 15 тысяч пассажиров.
Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты.