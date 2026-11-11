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Все самолеты вернулись в Пулково с запасных аэродромов

Все самолеты вернулись в Пулково с запасных аэродромов - 11.11.2026, ПРАЙМ

Все самолеты вернулись в Пулково с запасных аэродромов

Все самолеты вернулись в петербургский аэропорт "Пулково" с запасных аэродромов после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:30+0300

2026-11-11T15:30+0300

2026-11-11T15:36+0300

бизнес

аэропорт пулково

росавиация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Все самолеты вернулись в петербургский аэропорт "Пулково" с запасных аэродромов после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Все борта вернулись с запасных аэродромов. Полетное расписание стабилизируется", - говорится в сообщении. Также сообщается, что с момента открытия воздушного пространства аэропорт "Пулково" обслужил более 100 рейсов и порядка 15 тысяч пассажиров. Росавиация сообщала, что в аэропорту "Пулково" минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром в среду ограничения были сняты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт пулково, росавиация