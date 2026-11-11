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Пушков оценил возможности российских брендов в области креативного ВВП - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Пушков оценил возможности российских брендов в области креативного ВВП
Пушков оценил возможности российских брендов в области креативного ВВП - 11.11.2026, ПРАЙМ
Пушков оценил возможности российских брендов в области креативного ВВП
Российские бренды могли бы быть фактором мягкой силы, в области продукции массового потребления простор для создателей креативного ВВП достаточно велик, считает | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:57+0300
2026-11-11T22:57+0300
бизнес
россия
сша
китай
алексей пушков
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Российские бренды могли бы быть фактором мягкой силы, в области продукции массового потребления простор для создателей креативного ВВП достаточно велик, считает сенатор Алексей Пушков. "Для того, чтобы экономика стала фактором мягкой силы, она должна материализоваться в продуктах, которые будут востребованы во всем мире... (у России - ред.) в области брендов массового потребления простор для создателей так называемого креативного ВВП достаточно велик", - сказал политик, выступая на сессии Национального рекламного форума. По его словам, у Советского Союза было две категории брендов. Это были бренды идеологические – Ленин, Гагарин. А также были бренды высокотехнологические. Это Спутник, Калашников. "Проблема Советского Союза была в том, что, будучи по формальным параметрам второй экономикой мира, она мало производила того, чего в мире хотели бы все. И поэтому задача создания бренда - это задача не только экономическая, но и политическая", - сказал сенатор. Он отметил, что у США это джинсы, есть японская электроника, южнокорейские телевизоры, немецкие станки. "Это мировые образы. Они работают, они действуют, они формируют образ страны", - сказал Пушков. При этом Китай показал, что эту тенденцию можно переломить, добавил он. "Сила бренда определяется двумя факторами: высокой конкурентоспособностью товара и второе - его глобальным бытовым использованием... Наше зерно сейчас - это один из мировых брендов, атомные электростанции мы по-прежнему делаем лучше всех. Современные виды оружия, космические технологии", - привел в пример Пушков. При этом с брендами массового потребления есть большое поле для деятельности, полагает он. "Что у нас сейчас есть из брендов глобального массового потребления? Водка, понятно. Черная икра и мультфильм "Маша и Медведь", - заключил политик.
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бизнес, россия, сша, китай, алексей пушков
Бизнес, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Алексей Пушков
22:57 11.11.2026
 
Пушков оценил возможности российских брендов в области креативного ВВП

Пушков: российские бренды могли бы быть фактором мягкой силы

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Российские бренды могли бы быть фактором мягкой силы, в области продукции массового потребления простор для создателей креативного ВВП достаточно велик, считает сенатор Алексей Пушков.
"Для того, чтобы экономика стала фактором мягкой силы, она должна материализоваться в продуктах, которые будут востребованы во всем мире... (у России - ред.) в области брендов массового потребления простор для создателей так называемого креативного ВВП достаточно велик", - сказал политик, выступая на сессии Национального рекламного форума.
По его словам, у Советского Союза было две категории брендов. Это были бренды идеологические – Ленин, Гагарин. А также были бренды высокотехнологические. Это Спутник, Калашников. "Проблема Советского Союза была в том, что, будучи по формальным параметрам второй экономикой мира, она мало производила того, чего в мире хотели бы все. И поэтому задача создания бренда - это задача не только экономическая, но и политическая", - сказал сенатор.
Он отметил, что у США это джинсы, есть японская электроника, южнокорейские телевизоры, немецкие станки. "Это мировые образы. Они работают, они действуют, они формируют образ страны", - сказал Пушков. При этом Китай показал, что эту тенденцию можно переломить, добавил он.
"Сила бренда определяется двумя факторами: высокой конкурентоспособностью товара и второе - его глобальным бытовым использованием... Наше зерно сейчас - это один из мировых брендов, атомные электростанции мы по-прежнему делаем лучше всех. Современные виды оружия, космические технологии", - привел в пример Пушков.
При этом с брендами массового потребления есть большое поле для деятельности, полагает он. "Что у нас сейчас есть из брендов глобального массового потребления? Водка, понятно. Черная икра и мультфильм "Маша и Медведь", - заключил политик.
 
БизнесРОССИЯСШАКИТАЙАлексей Пушков
 
 
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